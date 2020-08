U Engleskoj crveni za kašljanje u smjeru suparnika ili suca...

Podužim dokumentom, koji je već stupio na snagu, sucima se daju naputci kako postupati u određenim situacijama dok su na snazi epidemiološke mjere zaštite od širenja zaraze novim koronavirusom.

<p>Engleski nogometni savez (FA) odlučio je u novi pravilnik ugraditi odredbu da se namjerno kašljanje u smjeru suparnika ili suca kažnjava crvenim kartonom, objavio je u ponedjeljak londonski Times. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Liverpoolovi navijači</strong></p><p>Podužim dokumentom, koji je već stupio na snagu, sucima se daju naputci kako postupati u određenim situacijama dok su na snazi epidemiološke mjere zaštite od širenja zaraze novim koronavirusom.</p><p>Novi pravilnik će biti primijenjen na utakmicama svih razina u <strong>Engleskoj</strong>, a njime je izjednačen čin udaranja suparnika ili suca s namjernim kašljanjem u njihovom smjeru. U oba slučaja se takav postupak kažnjava izravnim crvenim kartonom, odnosno isključenjem. Suci neće moći kažnjavati igrače koji se ne pridržavaju odredbi o držanju socijalne distance, primjerice za grljenje kod proslavljanja pogotka.</p><h2>Korona nije srušila Liverpoolov san</h2><p>Podsjetimo, u ovoj čudnoj sezoni bilo je upitno i hoće li se završiti elitni razred engleskog nogometa, a najviše se prekidanja sezone bojao Liverpool koji je bio nadomak prvog osvajanja prvenstva otkako je Premiershipa. Ipak, na kraju su se utakmice nastavile, ali pod strogim pravilima i bez publike, a Liverpool je uzeo naslov engleskog prvaka.</p><p>Na putu do prvog naslova engleskog prvaka u posljednjih 30 godina, Liverpool je postavio i niz rekorda.</p><p>Liverpool je osigurao naslov prvaka sedam kola prije kraja prvenstva, dok su Manchester United (2000/01.) i Manchester City (2017/18.) to učinili pet kola prije kraja.</p><p>Liverpool je postao i prvi klub koji je osvojio naslove prvaka u osam različitih desetljeća. Zaključio je sezonu s 32 pobjede čime je izjednačio rekord Manchester Cityja po broju pobjeda u jednoj sezoni.</p><h2>'Gotovo savršena sezona'</h2><p>Pobjedom protiv Aston Ville početkom srpnja, produžili su rekordni niz od 24 uzastopne domaće pobjede u prvenstvu, a prijašnji rekord je držao City sa 20 utakmica. Seriju Kloppove momčadi prekinuo je Burnley odigravši na Anfieldu 1-1.</p><p>Ove sezone su nanizali i 18 uzastopnih ligaških pobjeda izjednačivši rekord Manchester Cityja. Pobjedom protiv Southampton sa 4-0, prvog dana veljače, Liverpool je pobjegao Cityju na 22 boda prednosti što je tada bila najveća prednost u povijesti Premier lige. Kasnije je narasla i na 25 bodova viška.</p><p>Prvi put u 127-godišnjoj povijesti kluba u jednoj su sezoni barem jednom pobijedili svaku momčad. Ove sezone su osvojili čak 55 domaćih bodova, što su do sada ostvarili još jedino Chelsea (2005/06.), United (2010/11.) i City (2011/12.).</p><p>U posljednjem kolu ove sezone na gostovanju su pobijedili Newcastle United sa 3-1 postavivši novi klupski rekord sa 14 gostujućih pobjeda u jednoj sezoni.</p><p>- Bila je to izuzetna i gotovo savršena sezona - kazao je strateg "Redsa" <strong>Jürgen Klopp.</strong></p><p> </p>