VEĆ JE POBJEĐIVAO HRVATE

Treneru Dinama smijali su se jer ne zna imena igrača Hajduka. Sad mnogima nije do smijeha

Piše Domagoj Vugrinović,
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Daja je prije osam godina šokirao i zagrebački Dinamo kada ih je u drugom kvalifikacija za Europsku ligu izbacio iz Europe. Slično je učinio i 2023. kada je kao trener Ballkanija pobijedio "modre"

Hajduk ima mnogo dobrih igrača. Kapetan je dobar, a broj 23, i lijevi bek s brojem 32, najviše su me očarali. I drugi su stvarno dobri, a moram istaknuti i Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu, rekao je prije utakmice iskusni albanski stručnjak i trener Dinama Cityja Ilir Daja.

Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu 00:54
Zagrijavanje Hajdukovih navijača pred utakmicu | Video: čitatelji

Ta izjava na društvenim mrežama izazvala je brojne reakcije, ponajviše zato što je neobično da trener protivničke ekipe ne koristi prezimena igrača nego brojeve za raspoznavanje. Mnogima je to bilo smiješno, no oni koje je ta izjava zabavljala sada se vjerojatno kaju.

Dinamo City izbacio je Hajduk u trećem pretkolu Konferencijske lige pobjedom u Tirani na velebnom stadionu Air Albania 3-1. Domaćin je ušao u utakmicu puno bolje, dominirao i brzo poravnao prednost s kojom je Hajduk stigao s Poljuda. U 14. minuti zabio je Baton Zabergja. Hajduk je nakon toga igrao konkretnije, no do gola je došao tek u prvom produžetku kada je nakon kornera Fran Karačić zabio u 99. minuti.

Samo deset minuta kasnije uslijedio je novi šok. Fantastičnim udarcem izvana Eridon Qardaku zabio je za 2-1, a potom je samo dvije minute kasnije pogodio i Herkuran Berisha za prolazak.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Ilir Daja i ranije je zagorčao život hrvatskim klubovima. Prije osam godina, kao trener Skenderbeua, remizirao je na Maksimiru sa zagrebačkim Dinamom 1-1. Uzvratni susret završio je bez golova, a tada je još uvijek vrijedilo pravilo gola u gostima, pa je Daja Skenderbeu osigurao prolazak u treće pretkolo Europske lige.

Nakon pobjede nad Hajdukom u četvrtak Daja se prisjetio tog uspjeha.

- Vratio sam se u 2017. godinu kada sam pobijedio drugog giganta hrvatskog nogometa, Dinamo. Jako smo sretni.

Isti trener šokirao je Dinamo i 2023. godine, kada je “modre” vodio Sergej Jakirović. U drugom kolu natjecanja po skupinama Konferencijske lige Daja je vodio Ballkani koji je pobijedio 2-0 na teškom terenu na Kosovu.

