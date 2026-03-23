Treneru Rijeke prijeti otkaz! Nakon blamaže kod Gorice uzeo odmor i otišao u Španjolsku...

Piše Zdravko Barišić
Rijeka: Victor Sanchez i Toni Fruk na konferenciji za medije

Sanchez je s Rijekom napravio fantastičan uspjeh u Konferencijskoj ligi, ali u HNL-u rasipa ugled. Devet kola prije kraja zaostaje čak 15 bodova za drugoplasiran im Hajdukom

Dok je za ono što je Rijeka prikazala u Europi, gdje je zamalo izbacila Strasbourg, zaslužio naklon i pohvale, Victor Sanchez se nesuvislim i nelogičnim odlukama ozbiljno kockao u HNL-u, a rezultat toga su teški porazi od Istre (2-0) i Gorice (4-0).

Podredio je sve Europi i žrtvovao HNL, što je i sasvim razumljivo, no kako objasniti postavljanje igrača na neprirodne pozicije, pogrešne taktičke odluke i ostavljanje čak sedmorice prvotimaca na klupi na utakmici protiv Gorice?! Konstantnim rotacijama izludio je navijače i sve u klubu. Sve je rezultiralo debaklom u Turopolju, koji ide na dušu svojeglavog Španjolca, a to je bila i kap koja je prelila čašu i razbjesnila čelnike kluba. 

Kako piše Novi list, Sanchez je pred otkazom! Hoće li se čelnici predomisliti, ovisi samo o njemu. Dobit će posljednju šansu, ključne utakmice bit će one protiv Slaven Belupa, 4. travnja u 28. kolu HNL-a i četiri dana kasnije u polufinalu Kupa. U prilog mu ide reprezentativna stanka, tijekom koje će imati vremena analizirati i podignuti igrače. No, prije nego što prionu radu, i samom Sanchezu očito je potreban odmor pa je na četiri dana otišao u rodnu Španjolsku. Očito kako bi se maknuo od pritiska na Rujevici, "očistio" glavu i pripremio za svoje finale sezone.

Osijek: SuperSport HNL, 25. kolo, HNK Vukovar 1991 - HNK Rijeka

Španjolac je napravio s Rijekom fantastičan uspjeh u Europi i na tome mu se treba nakloniti, držao je na konopcima momčad vrijednu 300 milijuna eura, no dojam je kao da je neozbiljno i nonšalantno shvatio HNL. Vodio je 21 utakmicu, ima osam pobjeda, šest remija i čak sedam poraza. To donosi učinak od tek 47,6 posto, što ne priliči momčadi takve kvalitete, koja i dalje ima status hrvatskog prvaka.

Gorica i Rijeka sastali se u 27. kolu SuperSport HNL-a

Činjenica je da će se Rijeka u nastavku sezone moći posvetiti samo domaćim natjecanjima. Često se žalio na umor, no u tome više neće moći tražiti alibi. Samo o njemu ovisi koliko će se još zadržati na klupi, a njegovo 'finale' bit će dvije utakmice protiv Slaven Belupa. Ishod će odlučiti hoće li nastaviti s projektom na Rujevici ili odlepršati...

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a. Kad tko igra oko uskrsnih blagdana?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica play-offa i Hrvatske

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Igoru Tudoru preminuo je otac
TUŽNE VIJESTI

Igoru Tudoru preminuo je otac

Engleski mediji bliski Tottenhamu navode da je Tudor obaviješten o smrtnom slučaju odmah nakon utakmice

