Treneru Rijeke prijeti otkaz! Nakon blamaže kod Gorice uzeo odmor i otišao u Španjolsku...

Dok je za ono što je Rijeka prikazala u Europi, gdje je zamalo izbacila Strasbourg, zaslužio naklon i pohvale, Victor Sanchez se nesuvislim i nelogičnim odlukama ozbiljno kockao u HNL-u, a rezultat toga su teški porazi od Istre (2-0) i Gorice (4-0).

Podredio je sve Europi i žrtvovao HNL, što je i sasvim razumljivo, no kako objasniti postavljanje igrača na neprirodne pozicije, pogrešne taktičke odluke i ostavljanje čak sedmorice prvotimaca na klupi na utakmici protiv Gorice?! Konstantnim rotacijama izludio je navijače i sve u klubu. Sve je rezultiralo debaklom u Turopolju, koji ide na dušu svojeglavog Španjolca, a to je bila i kap koja je prelila čašu i razbjesnila čelnike kluba.

Kako piše Novi list, Sanchez je pred otkazom! Hoće li se čelnici predomisliti, ovisi samo o njemu. Dobit će posljednju šansu, ključne utakmice bit će one protiv Slaven Belupa, 4. travnja u 28. kolu HNL-a i četiri dana kasnije u polufinalu Kupa. U prilog mu ide reprezentativna stanka, tijekom koje će imati vremena analizirati i podignuti igrače. No, prije nego što prionu radu, i samom Sanchezu očito je potreban odmor pa je na četiri dana otišao u rodnu Španjolsku. Očito kako bi se maknuo od pritiska na Rujevici, "očistio" glavu i pripremio za svoje finale sezone.

Španjolac je napravio s Rijekom fantastičan uspjeh u Europi i na tome mu se treba nakloniti, držao je na konopcima momčad vrijednu 300 milijuna eura, no dojam je kao da je neozbiljno i nonšalantno shvatio HNL. Vodio je 21 utakmicu, ima osam pobjeda, šest remija i čak sedam poraza. To donosi učinak od tek 47,6 posto, što ne priliči momčadi takve kvalitete, koja i dalje ima status hrvatskog prvaka.

Činjenica je da će se Rijeka u nastavku sezone moći posvetiti samo domaćim natjecanjima. Često se žalio na umor, no u tome više neće moći tražiti alibi. Samo o njemu ovisi koliko će se još zadržati na klupi, a njegovo 'finale' bit će dvije utakmice protiv Slaven Belupa. Ishod će odlučiti hoće li nastaviti s projektom na Rujevici ili odlepršati...