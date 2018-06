Trening pospanih igrača počeo je neplaniranim tuširanjem...

Popodnevni trening hrvatskih nogometaša započeo je tuširanjem! Kao da je netko naručio buđenje pospanih igrača, jer čim su izašli na travnjak stadiona u Roščinu, uključile su se prskalice i natjerali ih u bijeg. Oni brži i spretniji su uspjeli pobjeći, ali nekolicina neopreznih su lijepo ''pokisli'', prije svih Brozović, Vida, Pivarić, pa i zbornik Dalić...

A da im je trebalo buđenje, trebalo je, u hotel su stigli jutros nešto iza 5 sati, tako da su uglavnom svi spavali do ručka, a neki su nastavili i nakon ručka, do polaska na popodnevni trening.

Struka se razilazi oko mišljenja što je bolje, odspavati u gradu odigravanja utakmice i sutradan putovati natrag u bazu, ili pak odmah nakon utakmice sjesti u zrakoplov, pa putovati cijelu noć. Izbornik Dalić skloniji je drugoj opciji, tako je bilo nakon Nigerije, tako će biti i nakon Argentine, i nakon Islanda. Odmah nakon utakmice u zrakoplov, pa tek kad stignu u ''Šumsku rapsodiju'' u krevet.

- Igrači u pravilu jako teško zaspu nakon utakmica, emocije i adrenalin još dugo rade pa su budni sve do 5-6 ujutro. Onda bi ih nakon sat – dva sna trebali buditi, pa bi tako izgubili i noć, i dan. Ovako su izgubili samo noć, spavali su do ručka i popodne smo normalno odradili trening – pojasnio je izbornik zadovoljan zbog pobjede te dodao kako mu je jedina želja da svi igrači ostanu zdravi.

- Ima sitnijih problema, udaraca... ali za sada je sve u redu. Potrošili smo se, puno smo trčali, ali sve bi trebalo biti u redu za dan dva.

Popodnevni trening preventivno su propustili Šime Vrsaljko i Andrej Kramarić koji su tijekom utakmice dobili udarce, dok je Nikola Kalinić dobio poštedu zbog boli u leđima. Svi ostali su normalno odradili regeneracijski trening, te započeli pripremu za ono što ih čeka u derbiju skupine protiv Argentine.

- Sad smo u malo komotnijoj situaciji nego Argentina i to nam ostavlja prostora za neke taktičke varijante. Sigurno ćemo pripremiti i neka posebna rješenja za Argentinu, nećemo se braniti i tražiti bod, to nema svrhe. U pripremi će mi pomoći Nikola Jerkan koji ih je u živo gledao, kao i igrači koji poznaju protivničke igrače. Od danas je Ivan Rakitić moj pomoćni trener, on najbolje poznaje Messija, zna kako ga čuvati, što mu smeta... - zaključio je izbornik.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.