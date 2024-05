Trening 'vatrenih' s 12 igrača: Perišić od prvog dana u Rijeci, Vlašić još na terapijama u Splitu

"Vatreni" su krenuli! Hrvatska nogometna reprezentacija započela je s pripremama za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, na prvom okupljanju Zlatka Dalića našlo se 12 igrača. Ali uz poneko iznenađenje. Nikola Vlašić nije se (unatoč najavama) pojavio na Rujevici, ofenzivac Torina je u dogovoru s liječničkom službom reprezentacije ostao na terapijama u Splitu. I još se ne zna datum njegovog dolaska u Rijeku.

Zlatko Dalić najavio je kako je spreman Vlašića čekati do 1. lipnja, ako naš adut do tog dana ne bude maksimalno spreman, izbornik će aktivirati poziv nekom od igrača s pretpoziva. Na Rujevici se pak pomalo neočekivano pojavio - Ivan Perišić koji prvotno nije bio najavljen za današnje okupljanje. No Perja je stigao na prvi trening, odmah krenuo trenirati punom parom.

Sasvim je jasno kako Perišić svim silama pokušava biti spreman za Euro, kako se ikona hrvatskog nogometa želi što prije vratiti u maksimalnu formu. "Vatreni" će se marljivo skupljati, u utorak na trening stiže novih pet reprezentativaca - Livaković, Erlić, Baturina, Kramarić i Petković.

Među "vatrenima" vlada dobra atmosfera, za sad vidimo puno smijeha, a kondicijski trener Luka Milanović danas je na sve načine testirao brzinu reakcije naših nogometaša. Ovako na prvu, rekli bismo kako se tu najbolje snalazio Juranović. Na drugom kraju terena radili su vratari. Marjan Mrmić i Danijel Subašić "mučili" su Ivušića i Labrovića, sutra se tom društvu priključuje i Livaković.