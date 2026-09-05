'Treniram na Novom Zelandu i uživam u prirodi, jedna stvar ovdje mi je baš nevjerojatna'

Dok još mnogi uživaju u "repovima" ljeta, visokim temperaturama i blagodatima mora, život je posve drugačiji za skijaše i skijašice koji će za nešto manje od dva mjeseca zasjati u prvoj utrci nove sezone Svjetskog kupa u Soldenu.

Mi, gledatelji, tek ćemo se morati priviknuti na snježne padine i niže temperature, ali duge i intenzivne pripreme u tijeku su za hrvatsku reprezentativku Zrinku Ljutić (22).

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka zasvirala na dočeku

Pokretanje videa... 01:05 Zrinka zasvirala na dočeku | Video: Luka Safundžić/24sata

Zrinka je sad i youtuberica

Najbolja hrvatska skijašica trenutačno je daleko od svojeg doma u Zagreb, preciznije, udaljena je čak 18.000 kilometara od hrvatske metropole. Ljutić skija na Round Hillu, skijalištu na Novom Zelandu, a dugačko putovanje ne predstavlja ništa novo u njezinim ljetnim pripremama.

Foto: Elsa Powell Dooley

Ranijih se sezona Zrinka obično pripremala u Ushuai u Argentini, ali nekoliko čimbenika su je, otkriva nam njezin otac i trener Amir Ljutić, ovog ljeta odveli na istočnu hemisferu.

- U Argentini ima više opcija na jednom mjestu, samo što nemate mjesta za postaviti stazu jer je ogromna gužva. Prioritet imaju Talijani i Francuzi, a oni su nekad dolazili samo sa ekipom za Svjetski kup, a sad dolaze i s B te C reprezentacijom... Dok se oni "ispucaju", pa onda i druge velike nacije poput Austrije, Njemačke, Švedske... Mi dolazimo na red tek nakon njih.

Iz tog pogleda, "selidba" u još dalji Novi Zeland pokazala se kao pogodak za "tim Ljutić". Određene probleme, pak, stvarali su vremenski uvjeti.

- Čak i nije toplo, hladno je (u Roundhillu su trenutačno noćne temperature oko nula stupnjeva Celzijevih, a dnevne su u blagom plusu, op. a.), ali nema padalina i baš puno snijega. Snježni topovi? Nemaju ovdje baš puno kapaciteta za to - objašnjava nam Amir Ljutić.

Foto: Elsa Powell Dooley

Zrinka lagano započinje svoj dan na snijegu, najprije se zagrije i skija slobodnim stilom, a onda povećava ritam i "prima se posla". Sve je to počela dokumentirati i na vlastitom YouTube kanalu, gdje ljudima pruža rijetke prizore "iza kulisa" skijaške scene.

- Novi Zeland je baš lijep i predivan. Roundhill je jako malo mjesto, nema puno stvari za raditi i izolirano je, ali je zato priroda predivna - govori nam Zrinka, koju je jedna stvar posebno iznenadila.

Zrinka: Nevjerojatno koliko ovdje ima pašnjaka i ovaca

- Mjesto je sasvim obično, ali, nevjerojatno je koliko ovaca, farmi i pašnjaka ima. Baš jako puno.

Foto: Instagram

Put do Novog Zelanda nije jednostavan. Avionske rute obično potraju oko 30 sati, a tu je i vremenska razlika od čak 10 sati u odnosu na Hrvatsku...

- Iskreno, nisam baš ni osjetila tu razliku. Bila sam malo umornija prva dva dana u kasnijem dijelu dana, ali ništa više, mogla sam spavati po noći, prilagodila sam se dobro, znala sam kad ću spavati na avionu, kad ću jesti...

Foto: Elsa Powell Dooley

Da podsjetimo, Zrinka je prošle sezone bila 32. u ukupnom poretku s 346 bodova, a vrlo je dobra bila u veleslalomu, gdje je zauzela 10. mjesto u poretku s 267 bodova. Ipak, obrana krune u slalomu nije prošla kako je zamislila, završila je tek kao 27. sa 79 bodova.

Ljutić trenira i super-G

Ali, važno je istaknuti kako sportske karijere rijetko idu isključivo uzlaznom putanjom, Zrinka je sa samo 21 godinom postala najbolja slalomašica na svijetu, a iduće sezone opet će biti u ulozi lovca. Možda i s novim asom u rukavu.

- Pripreme idu jako dobro, u dobrom smjeru. Odradili smo odlične treninge i dani su nam produktivni, mogla sam napraviti puno rundi na stazi. Imala sam priliku trenirati super-G, što je bilo fantastično, malo brže i drugačije skijanje, za promjenu - kaže nam Zrinka, koja je u seniorskoj karijeri, zasad, skijala samo u tehničkim disciplinama, slalomu i veleslalomu.

Foto: Elsa Powell Dooley

Zrinka nije slučajno na Novom Zelandu. Tamo je Red Bull okupio svoje skijaše koji tako imaju prilike razmijeniti informacije i pomoći si u međusobnim pripremama. Zrinka je bliska s Novozelanđankom Alice Robinson, koja je prošle sezone bila peta u veleslalomu i druga u superveleslalomu.

- Sa mnom je Alice i još nekoliko Amerikanki i Norvežanki. Alice? Super je, mnogo toga mogu dobiti kad treniram s nekime tko je baš top u disciplini. Konačno se bliži sezona, ova pauza traje "sto godina". Brzo je prošla, svakome se čini kao da je manje vremena prošlo, za dva mjeseca već je Sölden.

Foto: instagram

Zrinka nije napravila dramatične promjene u opremi (skije, pancerice, itd.) uoči nove sezone, a prve naznake su dobre.

- Napravila sam tek neke manje modifikacije s opremom. Na početku priprema ideja je bila da se najprije prilagodim i skupim broj ponavljanja te zavoja na postavkama koje inače imam. Naravno, što se sezona bliži, sve više sužavamo izbor skija, a nešto sam probala i s pancericama, ali uglavnom se držim onoga što mi dobro funkcionira - rekla je i dodala:

- Još je rano za veća testiranja, ali osjećaj je dobar i to su dobre naznake. Jako sam pozitivna!

Foto: Elsa Powell Dooley

Obitelj Ljutić trenutačno je poprilično raseljena. Zrinka i otac Amir su na Novom Zelandu, stariji brat Tvrtko (23) je na ledenjaku u Italiji (Stelvio) sa Samuelom Kolegom i Istokom Rodešom. Svakog dana ustaju u četiri sata ujutro kako bi već do pet sati bili na stazi i iskoristili tih par "dobrih sati" za skijanje, kad su uvjeti još uvijek povoljni za trening.

Dora Ljutić otišla na Aljasku

A dvoje najmlađih, Dora (21) i Hrvoje (19), idu "preko bare". Štoviše, Dora je upisala fakultet na Aljasci gdje će uz studij psihologije i skijati.

- Dora je krajem kolovoza otišla na Aljasku, počela joj je nastava na koledžu, a na skijanje će ići tek za mjesec dana. Hrvoje ide u Kanadu, u Yukon, na neki glečer. Leona ide u srijedu u Oslo, u dvoranu - govori nam opet Amir Ljutić te nastavlja...

- Dora je još ranije upisala psihologiju u Zagrebu, na Kineziološkom fakultetu, ali je sad na mirovanju četiri godine. A u tom će razdoblju moći normalno skijati i nastupati na utrkama. Zbog skijanja je dobila sportsku stipendiju. Kod njih je to sjajno razvijeno, jedino, otišla je baš daleko. Aljaska nije baš blizu, ali ide na dobar fakultet, ima dobre uvjete za trening, a i jako visoke planine u blizini.

Saalbach: Svjetsko skijaško prvenstvo - veleslalom žene | Foto: Igor Soban/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nevjerojatna ulaganja imaju Amerikanci...

- Slala mi je slike, kako izgleda sve to na fakultetu... Pa školska dvorana je veličine naše Arene Zagreb. Sve je golemo, imaju sve najbolje, najmodernije, nekoliko teretana na raspolaganju, doktore, fizioterapeute, baš super razina. Imaju i svoje skijaške trenere.

Naravno, skijanje nije palo u drugi plan.

- U SAD-u je fokus na sveučilišnoj ligi i tim utrkama, ali imaju i dosta FIS utrke. Njima je prvenstveno sveučilišna liga prioritet, to im je jasno.