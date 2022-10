'Trenirao sam top igrače poput Milita, Di Natalea... I Halilović pripada toj skupini klasa...'

Serse Cosmi: četiri utakmice, jedan bod, nula golova. Rijeka nije onako bezglava kao kad je Talijan tek došao, ali zadnja je na tablici.

POGLEDAJTE VIDEO: Riječki crni dres

A na pitanje kolege iz riječkih dnevnih novina na talijanskom jeziku 'Osjećate li da vam je pozicija upitna ako u sljedeću utakmicu-dvije ne pobijedite? Talijan s riječke klupe je odgovorio:

- To je jedno baš pretalijansko pitanje! Nisam takvo što očekivao. Što, ako pobijedim pet utakmica zaredom onda ću tražiti još dvije godine ugovora? Došao sam da izvučem Rijeku iz teške situacije u koju ju ja sigurno nisam doveo i isključivo sam na to koncentriran.

U odnosu na prošlo kolo Rijeci se vraćaju Selahi, Vukčević, Vučkić, Mateo Pavlović, Jurišić... Nedostajat će Krešić i Vrančić, a od prve minute zaigrat će - Alen Halilović.

- Alen se oporavio, spreman je i počinje utakmicu. Treba igrati da uhvati formu. Nadam se da će shvatiti koliko je velik i važan igrač i koliko ga njegova momčad treba - rekao je Cosmi pa nastavio:

- Trenirao sam top-igrače kao što su Milito, Miccoli, Cuadrado, Di Natale, Muriel i... Halilović pripada toj skupini apsolutnih klasa. Nekad se dogodi apsurd da ti toliko nadareni igrači baš zbog talenta ne naprave veliki iskorak koji bi trebali. To što je nekad bio u Barceloni i Milanu, a danas je tu, to znači da je izgubio dio karijere.

Koju će pokrenuti u Rijeci?

- Na njemu je i samo na njemu da to učini. Ne ovisi on ni o meni, ni o predsjedniku, ni o djevojci, ni o mami i tati, ni o bilo kome drugome... Jedino on to može. Samo je na njemu da napokon na pravi način iskoristi ono što mu je dragi Bog dao, taj svjetski talent.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Gorica, česta Rijekina 'crna mačka'?

- Imaju najviše osvojenih lopti u ligi. To nam jasno govori da nisu samo taktički dobro posloženi nego i ekipa s pravim mentalitetom i pozitivnom agresijom. Puni respekt Gorici. Ja se nadam da baš protiv njih od nedjelje otvaramo novo riječko, pozitivno poglavlje. Ne, nećemo zaigrati u 3-5-2.

Svi igrači stalno govore kako je atmosfera u momčadi dobra, ali Rijeka nikako da krene nabolje. Ima li podjela i klanova u svlačionici?

- Nema. Ali pravi će rezultati doći kada postanu svjesni da igraju za jednu Rijeku i kada pokažu pravu pripadnost ovom klubu i klupskim bojama.

Najavili ste rez nakon Hajduka?

- Ne rez, nego da su svi na testu što se tiče momčadi koju ćemo stvoriti za drugi dio sezone - rekao je Cosmi.

To što je najavio da Rijeka neće u 3-5-2 ne mora značiti da će zaigrati s četvoricom iza nego da će optirati na 3-4-3 ili 3-4-2-1, dakle i dalje igrati s trojicom stopera.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najčitaniji članci