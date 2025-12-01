Trenutak prije katastrofe. Evo kako su maskirani huligani u Amsterdamu započeli paljbu

Nizozemski nogomet našao se u središtu pozornosti iz potpuno pogrešnih razloga. Nedjeljni derbi Eredivisie između Ajaxa i Groningena na Johan Cruyff Areni prekinut je nakon svega pet minuta igre, a scene kaosa obišle su svijet. Umjesto nogometne predstave, gledatelji su svjedočili opasnom incidentu koji je rezultirao povlačenjem igrača u svlačionice i konačnim otkazivanjem susreta. Utakmica je počela u 19 sati, no već u petoj minuti, pri rezultatu 0-0, glavni sudac bio je prisiljen prekinuti igru. Iza gola domaćeg golmana, na tribini gdje su smješteni najvatreniji navijači "kopljanika", krenuo je masovni pirotehnički show.

Sudac nije imao izbora

Gusti dim prekrio je travnjak, a rakete i baklje letjele su prema terenu, ugrožavajući sigurnost aktera. Sudac Bas Nijhuis odmah je reagirao i poslao momčadi u tunel.

- Ne mogu jamčiti sigurnost igrača. Gradonačelnik Amsterdama mora dati odobrenje, ali što se mene tiče, utakmica je službeno prekinuta - rekao je Nijhuis za ESPN nakon što je donio konačnu odluku.

Pauza je trajala gotovo 45 minuta. Organizatori i policija pokušali su smiriti situaciju kako bi se susret nastavio, no čim su se igrači vratili na teren radi zagrijavanja, uslijedio je novi val pirotehnike s iste tribine. To je bio kraj.

Prema informacijama iz nizozemskih medija, pripadnici navijačke skupine F-Side ovim su činom željeli odati počast kolegi s tribine, navijaču poznatom kao Paddy, koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Iako je namjera navodno bila komemorativna, izvedba je bila opasna i neprihvatljiva za sportska borilišta.

Klub bijesan na svoje navijače

Uprava Ajaxa odmah se oglasila oštrim priopćenjem, ograđujući se od postupaka svojih pristaša. Klub prolazi kroz tešku sezonu, trenutačno je tek šesti na ljestvici sa 16 bodova zaostatka za vodećim PSV-om, a ovakvi incidenti samo produbljuju krizu.

Ajax smatra ono što se večeras dogodilo na stadionu potpuno nečuvenim. Ispričavamo se svima koji su na bilo koji način pogođeni. Sigurnost gledatelja i igrača bila je ugrožena. To je neprihvatljivo. Vatrometu nije mjesto na stadionu", poručili su iz amsterdamskog kluba putem društvenih mreža.

Iz kluba su dodali kako su poduzeli sve preventivne mjere, uključujući pretrese i korištenje pasa za otkrivanje pirotehnike na ulazima, no huligani su ipak uspjeli unijeti arsenal na tribinu.

"Proučit ćemo snimke nadzornih kamera kako bismo identificirali počinitelje i istražili tko je odgovoran. Ako to dovede do identifikacije, poduzet ćemo odgovarajuće mjere", stoji u nastavku priopćenja Ajaxa.

Kazne i nastavak bez publike

Nizozemski nogometni savez (KNVB) također je osudio incident, najavivši rigorozne kazne. Pojedinci koji budu identificirani suočit će se s novčanom kaznom od 450 eura i zabranom ulaska na stadione u trajanju od godinu i pol do pet godina.

Odlučeno je da će se preostale 84 minute utakmice odigrati u utorak s početkom u 14.30 sati, ali pred praznim tribinama. Ovo nije prvi put da se susret Ajaxa i Groningena prekida; sličan scenarij dogodio se i u svibnju 2023., kada su navijači Groningena izazvali prekid. Ajax, kojeg privremeno vodi Fred Grim nakon odlaska Johna Heitinge, sada se mora fokusirati na nogomet u otužnoj atmosferi praznog stadiona, pokušavajući spasiti sezonu koja je krenula u krivom smjeru.