TRI IKONE, TRI PRAVA JUNAKA... Dojmljive role Matanovića i oba Sučića, ali presudili su - senatori
ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Modrić, Perišić i Kovačić zajedno imaju 110 godina, za reprezentaciju su odigrali 480 utakmica, ali kad god nam 'gori pod nogama', opet su najbolji na terenu. Momci, kapa do poda...
Hrvatska je na otvaranju novog izdanja Lige nacija slavila u Češkoj 2-1, napravila veliki korak prema konačnom cilju, ostanku u najjačoj skupini ovog natjecanja. Slaven Bilić može biti zadovoljan, njegova je momčad na trenutke igrala fantastičan nogomet, a na trenutke "visila" protiv rastrčanog, ne i prekvalitetnog domaćina.