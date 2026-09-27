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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
KVALITETA KOJA TRAJE... PLUS+

TRI IKONE, TRI PRAVA JUNAKA... Dojmljive role Matanovića i oba Sučića, ali presudili su - senatori

Piše Hrvoje Tironi,

ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Modrić, Perišić i Kovačić zajedno imaju 110 godina, za reprezentaciju su odigrali 480 utakmica, ali kad god nam 'gori pod nogama', opet su najbolji na terenu. Momci, kapa do poda...

Hrvatska je na otvaranju novog izdanja Lige nacija slavila u Češkoj 2-1, napravila veliki korak prema konačnom cilju, ostanku u najjačoj skupini ovog natjecanja. Slaven Bilić može biti zadovoljan, njegova je momčad na trenutke igrala fantastičan nogomet, a na trenutke "visila" protiv rastrčanog, ne i prekvalitetnog domaćina.

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Češka - Hrvatska 1-2: 'Vatreni' uspješno otvorili Ligu nacija unatoč šoku Čeha i VAR drami
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ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 'Vatreni' su pobjedom otvorili Ligu nacija. Za vodstvo je zabio Modrić, onda je brzo izjednačio Karabec. Marco Pašalić je zabio, a onda je Radosta opet šokirao, ali VAR je poništio gol

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