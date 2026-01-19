Tri ikone 'vatrenih' dominirale na Kupu legendi u Münchenu. Pogledajte nevjerojatne poteze

U dvorani SAP Garden u Münchenu odigran je Kup legendi u Bayernovoj organizaciji. Arena u Olympiaparku bila je ispunjena do vrha, odnosno oko 11.000 gledatelja došlo je vidjeti Bayernove i legende ostalih europskih velikana ponovno u nogometnoj akciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Mario Mandžukić zaigrao ševu | Video: 24sata/Mato Galić

Uz Marija Mandžukića, Ivicu Olića i Mladena Petrića, na terenu su bile istinske legende Bayerna poput Klausa Augenthalera, Lothara Matthäusa, Jürgena Klinsmanna, Giovanea Élbera, Francky Riberyja i Arjena Robbena. Turnir se igrao u formatu pet na pet i na malom, ograničenom terenu s umjetnom travom. Borussia Dortmund za koju je igrao bivši 'vatreni' Petrić, Real Madrid, Juventus, Celtic i Eintracht Frankfurt bili su gosti na turniru.

- U sredini, Mark van Bommel organizira svojom poznatom prisutnošću: glasno, jasno, beskompromisno. I na golu postoji dokaz da iskustvo nikad ne napušta. Hans-Jörg Butt i Tom Starke više predviđaju nego što moraju reagirati. Holger Badstuber unosi smirenost u igru, rano čitajući situacije. Mario Mandžukić se oslobađa lopte, otvarajući široke prostore, baš kao što znamo iz ključnih utakmica, napisao je Bayern na službenoj stranici.

Foto: FC Bayern

'Mandžo' i 'Ola' pokazali su iznimne golgeterske sposobnosti i u igračkoj mirovini te potvrdili staru izreku 'forma je prolazna, klasa je vječna'. Heroj protiv Engleza na SP-u 2018. zabio je gol za 3-3 na utakmici protiv Juventusa, kluba u kojem je igrao od 2015. do 2020. godine. Bayern je slavio 4-3, a nakon toga su pobijedili i Eintracht 2-1. U polufinalu su 'bavarci' izgubili od Real Madrida 2-0, a u susretu za treće mjesto susreli su se ponovno s Juventusom i pobijedili 9-4, a Mandžukić je zabio još dva gola. Ivica Olić postigao je pogodak za 5-1 na utakmici za treće mjesto.

Borussia Dortmund pobijedila je Real u finalu 3-2 i osvojila novo izdanje Bayernovog Kupa legendi. Jedan od najboljih igrača turnira bio je Borussijin Petrić s pet zabijenih golova. Postigao je dva gola u pobjedi protiv Celtica (2-1), gol u pobjedi protiv Reala (4-1) te dva u polufinalu protiv Juventusa (5-2).