Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: MAJSTORIJE HRVATA

Tri ikone 'vatrenih' dominirale na Kupu legendi u Münchenu. Pogledajte nevjerojatne poteze

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Tri ikone 'vatrenih' dominirale na Kupu legendi u Münchenu. Pogledajte nevjerojatne poteze
Foto: FC Bayern

Bayern je okupio svoje i legende europskih velikana na Kupu legendi koji se u nedjelju održao u Münchenu. Mario Mandžukić i Ivica Olić igrali su za Bayern, a Mladen Petrić nastupio je za pobjedničku Borussiju (D)

Admiral

U dvorani SAP Garden u Münchenu odigran je Kup legendi u Bayernovoj organizaciji. Arena u Olympiaparku bila je ispunjena do vrha, odnosno oko 11.000 gledatelja došlo je vidjeti Bayernove i legende ostalih europskih velikana ponovno u nogometnoj akciji. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mario Mandžukić zaigrao ševu 00:47
Mario Mandžukić zaigrao ševu | Video: 24sata/Mato Galić

Uz Marija Mandžukića, Ivicu Olića i Mladena Petrića, na terenu su bile istinske legende Bayerna poput Klausa Augenthalera, Lothara Matthäusa, Jürgena Klinsmanna, Giovanea Élbera, Francky Riberyja i Arjena Robbena. Turnir se igrao u formatu pet na pet i na malom, ograničenom terenu s umjetnom travom. Borussia Dortmund za koju je igrao bivši 'vatreni' Petrić, Real Madrid, Juventus, Celtic Eintracht Frankfurt bili su gosti na turniru.

- U sredini, Mark van Bommel organizira svojom poznatom prisutnošću: glasno, jasno, beskompromisno. I na golu postoji dokaz da iskustvo nikad ne napušta. Hans-Jörg Butt i Tom Starke više predviđaju nego što moraju reagirati. Holger Badstuber unosi smirenost u igru, rano čitajući situacije. Mario Mandžukić se oslobađa lopte, otvarajući široke prostore, baš kao što znamo iz ključnih utakmica, napisao je Bayern na službenoj stranici.

Foto: FC Bayern

'Mandžo' i 'Ola' pokazali su iznimne golgeterske sposobnosti i u igračkoj mirovini te potvrdili staru izreku 'forma je prolazna, klasa je vječna'. Heroj protiv Engleza na SP-u 2018. zabio je gol za 3-3 na utakmici protiv Juventusa, kluba u kojem je igrao od 2015. do 2020. godine. Bayern je slavio 4-3, a nakon toga su pobijedili i Eintracht 2-1. U polufinalu su 'bavarci' izgubili od Real Madrida 2-0, a u susretu za treće mjesto susreli su se ponovno s Juventusom i pobijedili 9-4, a Mandžukić je zabio još dva gola. Ivica Olić postigao je pogodak za 5-1 na utakmici za treće mjesto.

Borussia Dortmund pobijedila je Real u finalu 3-2 i osvojila novo izdanje Bayernovog Kupa legendi. Jedan od najboljih igrača turnira bio je Borussijin Petrić s pet zabijenih golova. Postigao je dva gola u pobjedi protiv Celtica (2-1), gol u pobjedi protiv Reala (4-1) te dva u polufinalu protiv Juventusa (5-2).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...
OBRIJALI SMO IH!

FOTO Kako bi poznati hrvatski sportaši izgledali bez brade? Livaja, Petković, Joško, Rudić...

Brade su postale zaštitni znak mnogih sportaša: od borilačkih arena do nogometnih stadiona. One simboliziraju snagu, disciplinu i karakter, ali i strpljenje, rutinu te osobni stil koji često prati vrhunske rezultate i samopouzdanje. A mi smo se poigrali i virtualno obrijali sportske face, nogometaše, košarkaše, vaterpoliste, trenere... Pogledajte galeriju
UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Jagušić blizu transfera u Werder iz Bremena!

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026