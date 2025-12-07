Obavijesti

VN ABU DHABIJIA

Tri kandidata za naslov, a jedna utrka do kraja: Evo gdje gledati uzbudljivu završnicu Formule 1

Piše Issa Kralj,
Tri kandidata za naslov, a jedna utrka do kraja: Evo gdje gledati uzbudljivu završnicu Formule 1
Foto: Amr Alfiky

Ako Max Verstappen osvoji naslov svjetskog prvaka, postat će jedini vozač uz legendarnog Michaela Schumachera koji je osvojio pet uzastopnih naslova. Utrka je na rasporedu u nedjelju u 14 sati.

U nedjelju 7. prosinca vozi se zadnja utrka Formule 1 ove sezone. Nakon 23 utrke i dalje se ne zna tko će biti novi (stari) svjetski prvak. Prvi u ukupnom poretku je McLarenov Lando Norris sa 408 bodova, drugi je aktualni svjetski prvak Max Verstappen u RedBullu, a treći je Norrisov momčadski kolega Oscar Piastri s 392 bodova. 

Ovako napeta završnica s tri vozača koji imaju šanse da osvoje naslov, nije već dugo viđena u motosportu. Tradicionalno, zadnja utrka sezone vozi se na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju.  Ako Max Verstappen osvoji naslov svjetskog prvaka, postat će jedini vozač uz legendarnog Michaela Schumachera koji je osvojio pet uzastopnih naslova.

Abu Dhabi Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Velika nagrada Abu Dhabija na rasporedu je u nedjelju u 14 sati, a prijenos je na kanalu Sportklub 1 i na platformi EON ili na plaćenoj platformi F1 TV.

Od sljedeće sezone svi ljubitelji Formule 1 moći će pratiti sve prijenose utrka na RTL-u koji je osigurao ekskluzivna prava prijenosa svih utrka za tri sezone, točnije 2026., 2027. i 2028. 

