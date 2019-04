Tri nogometaša protiv stotine djece: Pogledajte kako je prošlo

Japanci su došli na zanimljivu ideju.

Poslali su trojicu profesionalnih nogometaša na teren, stavili ih na jednu stranu, a između njih i gola postavili čak stotinu djece!

Prođeš ih dvadeset, trideset, uhvatiš par metara slobodno, pa onda - novi val!

Ipak, malo šprinta, kombinatorike, i stigli su do gola. A tamo ih je tek dočekao šaljiv prizor... Hrpa dječjih golmana! Nogometaši su potom iskoristili i pomalo nepoštenu taktiku i zabili gol - glavom.

3 professional football players versus 100 kids. And wait until you see the goalkeepers 👌🤣 pic.twitter.com/ExCoBozZVT