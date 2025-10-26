Triler 'pod tornjem': Split jedva sačuvao prednost kod Cibone

U derbiju 5. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše Split je kao gost u KC "Dražen Petrović" svladao Cibonu sa 88-85 (25-25, 24-18, 16-22, 23-20).

Leon Radošević s 24 i Antonio Jordano sa 17 koševa predvodili su Split, dok su Justin Roberson sa 19 i Kamaka Hepa sa 15 ubačaja bili najefikasniji kod Cibone.

Dvoboj je bio neizvjestan praktički od prve do zadnje minute iako je Split odličnom serijom sredinom četvrte četvrtine stigao do prednosti 84-74 3:41 minuta prije kraja. Imao je Split još uvijek ugodnih 88-80 1:39 minuta prije isteka vremena, ali Cibona se uspjela približiti na 88-85 te sedam sekundi prije kraja i osvojiti loptu za zadnji napad u kojem joj je trebala trica za produžetak. No, i Roberson i Bart su promašili pa su Splićani sačuvali pobjedu.

Split je sada na omjeru pobjeda i poraza 4-1, dok je Cibona pala na 2-2 uz utakmicu manje.

U zadnjoj utakmici dana Dubrovnik je kao gost u Sinju bio bolji od Alkara sa 72-70 (15-16, 23-15, 17-18, 17-21). Petar Dubelj i Luka Frančešević zabili su po 14 poena za Dubrovnik, dok je Antonio Klepo ubacio 16 za Alkar. I Dubrovnik i Alkar sada su na omjeru 3-2.

Ranije u nedjelju Samobor je u Zagrebu slavio protiv Cedevite Junior sa 90-89 (22-25, 21-18, 24-27, 24-19). Kod Samoboraca su najbolji bili Dino Cinac (30) i Glen Burns (21, 10 skokova), a kod Cedevite bolji od ostalih Jordan Gainey (19, po 7 skokova i asista). Oba sastava sada su na omjeru 2-3.