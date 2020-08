Triler u Kölnu, Fernandes jedva srušio Bartoleca i Mudražiju!

Karlo Bartolec i Robert Mudražija ušli su u 105. minuti triler-četvrtfinala Europske lige koje je odlučeno tek u produžecima i tek iz penala koji je realizirao portugalski preporoditelj Man Uniteda, Bruno Fernandes

<p>Imamo i drugog polufinalista Europske lige! Nakon <strong>Marcela Brozovića</strong> i milanskog Intera među četiri najbolja nekako se provukao i dovukao i Manchester United.</p><p>Protivnik im je bio Kopenhagen naših <strong>Karla Bartoleca</strong> i <strong>Roberta Mudražije</strong> čija momčad vrijedi 38, a Unitedova 764 milijuna. Dvadeset puta više! A sve je riješeno tek u produžecima i to iz penala.</p><p>Kazneni udarac koji je presudio pobjednika dosuđen je u produžetku u 95. minuti nakon prekršaja <strong>Bjellanda</strong>, a precizan s bijele točke bio je <strong>Bruno Fernandes</strong>.</p><p>Manchester United je sporo ušao u utakmicu s dosta dodavanja. U devetoj minuti <strong>Rashford</strong> puca sa 30 m prema golu, ali ništa od toga. Kopenhagen se pokazuje kao ozbiljan suparnik i vrši ozbiljan pritisak na terenu.</p><p>Obje momčadi imaju prilika, ali ništa nije ozbiljno. U 17. minuti <strong>Stage</strong> ima priliku za Kopenhagen, ali promašuje. Manchester ima priliku za pogodak, u 28. minuti Bruno Fernandes puca prema golu, no neprecizan je.</p><p>U 33. minuti <strong>Greenwood</strong> puca s ruba kaznenog prostora, ali Bjelland izbacuje loptu. u 45 minuti Rashford ima priliku za gol, ali <strong>Johansson</strong> brani. U sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena Greenwood je zabio, no gol je poništen nakon što je VAR-om utvrđeno da se radilo o zaleđu.</p><p>U drugom poluvremenu Manchester United ponovno dolazi do većeg posjeda lopte iako se Kopenhagen ne predaje. U 61. Rashford ima priliku za gol, ali je ne uspijeva realizirati. Pet minuta kasnije Manchesteru je zaprijetio <strong>Oviedo</strong>, ali rezultat i dalje ostaje 0-0.</p><p>Nakon što je regularni dio završio bez pogodaka, utakmica odlazi u produžetak i u 95. minuti Bjelland radi prekršaj na <strong>Martialu</strong> u kaznenom prostoru, sudac dosuđuje jedanaesterac i nakon provjere VAR-om odluka je potvrđena.</p><p>Bruno Fernandes dovodi Manchester United u vodstvo. Nakon toga Kopenhagen se više nije uspio vratiti u igru. <strong>Karlo Bartolec</strong> i <strong>Robert Mudražija</strong> za Kopenhagen su igrali od 105. minute.</p><p>U utorak druga dva četvrtfinala igraju Šahtar-Basel u Gelsenkirchenu i Sevilla-Wolverhampton u Duisburgu. Obje utakmice počinju u 21 sat.</p><p>U polufinalu (na rasporedu u nedjelju) Inter ide na boljeg iz para Šahtar-Basel, a Man United na pobjednika para Sevilla-Wolverhampton.</p>