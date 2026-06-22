Triler u Samoboru! Ukrajincu turnir nakon napete završnice

Pobjednik prvog izdanja međunarodnog ITF M25 turnira u Samoboru je Ukrajinac Nikita Mashtakov. U izvrsnom i iscrpljujućem meču koji je trajao gotovo četiri sata, Mashtakov je pobijedio tenisača iz BiH Andreja Nedića rezultatom 6:7, 7:5, 6:1.

- Bio je ovo dvoboj vrijedan finala s obje strane mreže. Nagrade je uručila predsjednica kluba Danijela Rošćak uz pomoć direktora turnira Juraja Stuburića - objavio je Tk Samobor.

Podsjetimo, na samoborskim terenima od 16. do 20. lipnja nastupali su tenisači s bogatim ATP iskustvom i visokim svjetskim renkingom, među kojima su bili Jozef Kovalík, Tomislav Kuzmanov te hrvatska nada Mili Poljičak.