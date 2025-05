Troboj za titulu kakvog nije bilo 30 godina! Evo što igra Rijeci, Dinamu i Hajduku za naslov...

Odluke o prvaku ne da neće biti do posljednjeg kola, nego je HNL nakon dugih 30 godina, kad su Hajduk, tadašnja Croatia i Osijek ulazili svatko sa svojom matematikom u zadnjih 90 minuta, opet dobio troboj! Hajduk je tad bio prvak, a pobjedom nad Rijekom ove nedjelje 2-1 na Poljudu ostao je živ i ujedno pomogao i Dinamu da se ne oprosti od šansi za obranu naslova prije 36. kola.

Odluka će pasti idući vikend. Na papiru bi to trebalo biti u subotu od 19 sati, a neki izvori kažu kako će se o prvaku odlučivati u nedjelju od 18 sati... Javnost će uskoro doznati i službenu potvrdu, a trofej će, po svemu sudeći, morati biti negdje u Lici i prvaku se možda uručiti: helikopterom!

Kako Rijeka može biti prvak?

Dakle, momčad Radomira Đalovića ima 62 boda, isto koliko i "modri", ali i bolji međusobni omjer od Zagrepčana i od Splićana. Želi li osvojiti drugi naslov prvaka, prvi nakon osmogodišnjeg čekanja i Dinamove dominacije, i ne ovisiti o drugim rezultatima, treba joj bilo kakva pobjeda nad Slavenom na Rujevici. Može i do titule i remijem, ali tad Dinamo ne smije pobijediti Varaždin. Ako Dinamo remizira, onda Hajduk ne smije pobijediti Šibenik. Rijeka može biti prvak čak i ako izgubi, ali tad i Dinamo mora izgubiti od Varaždina, a Hajduk ne smije pobijediti Šibenik.

Kako Dinamo može biti prvak?

"Modri" su prilično uprskali šanse protiv Lokomotive i sad se moraju nadati obilatoj pomoći riječkih rivala. Najjednostavnije rečeno, Rijeka ne smije pobijediti Slaven, a "modri" će morati pobijediti Varaždin u zadnjem kolu kod kuće. Dinamo može do titule i remijem, ali tad Rijeka mora izgubiti od Slavena, a Hajduk od Šibenika. Izgubi li Dinamo, sigurno neće biti prvak.

Kako Hajduk može biti prvak?

"Bili" čekaju priliku iz prikrajka, što je do prije nekoliko dana malo tko smatrao mogućim. Oni u svakom slučaju moraju pobijediti Šibenik žele li do trofeja, svaki drugi ishod ih baca izvan konkurencije. Njihov je adut, zbog pobjede nad Rijekom, da imaju najbolji omjer u krugu sve tri momčadi, odnosno bit će prvaci ako sve tri momčadi budu imale isti broj bodova (63), dakle, ako Dinamo pritom remizira s Varaždinom, a Rijeka sa Slavenom. No ako Dinamo izgubi, a Rijeka remizira, Rijeka će biti ispred jer je bolja u međusobnom omjeru s Hajdukom. Hajduku odgovara i ako Dinamo remizira, a Rijeka izgubi jer ima bolji omjer od Zagrepčana.

Zasad je izgledno kako se samo utakmica Gorice i Lokomotive neće igrati u terminu kad i druge utakmice jer ne odlučuje ni o prvaku, ni u Europi ni o ispadanju, a sve druge trebale bi se igrati u isto vrijeme.

36. kolo HNL-a

Dinamo - Varaždin

Osijek - Istra 1961

Rijeka - Slaven Belupo

Šibenik - Hajduk

Gorica - Lokomotiva