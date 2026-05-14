Trojica Hrvata u ekipi sezone! Inter sa Sučićem napravio što nije 16 godina, Talijani ga hvale

Nogometaši Intera okrunili su veličanstvenu sezonu osvajanjem desetog kupa Italije, svladavši u finalu na rimskom Olimpicu Lazio 2-0. Time su, nakon već osiguranog naslova prvaka Serie A, potvrdili "duplu krunu", prvu nakon ere Joséa Mourinha prije 16 godina. Sezonu u kupu obilježili su i hrvatski nogometaši, a Petar Sučić, Martin Baturina i Mario Pašalić svojim su izvedbama zaslužili mjesto u momčadi sezone prema hrvatskoj statističkoj IT platformi Sofascore.

Dominacija u finalu za povijesni uspjeh

Inter je pitanje pobjednika riješio već u prvom poluvremenu, iskoristivši dvije velike pogreške Lazijevih braniča. Utakmica je praktički odlučena u razmaku od 20-ak minuta. Prvo je u 14. minuti, nakon ubačaja Federica Dimarca iz kuta, Adam Marušić nespretno glavom poslao loptu u vlastitu mrežu. Konačni rezultat postavio je kapetan Lautaro Martínez u 35. minuti, kada je Denzel Dumfries oduzeo loptu Nunu Tavaresu i nesebično poslužio Argentinca, koji je s nekoliko metara lako zabio 23. gol sezone. Utakmica nije obilovala ljepotom, ali je pokazala taktičku zrelost i superiornost Intera, koji je Laziju dopustio tek jednu pravu priliku preko Boulayea Dije.

Sučić slavi, Pašalić i Baturina oduševili

Petar Sučić, koji je u Inter stigao kao veliko pojačanje, odigrao je zapaženu rolu u finalu. Talijanski mediji istaknuli su njegovu mirnoću i taktičku disciplinu, opisavši ga kao "pravog playmakera" koji je sigurno dirigirao igrom. Za svoj zreli nastup od većine je talijanskih medija dobio ocjenu 6,5. Ipak, put do trofeja obilježila je njegova herojska partija u polufinalu protiv Coma, kada je s klupe donio preokret s dvije asistencije i pobjedničkim golom.

​- Ponosan sam što igram za ovako veliki klub. Osvojili smo dva naslova i nije mi važno gdje igram, jedino mi je važno da igram što je više moguće - izjavio je Sučić nakon finala.

Foto: Alessandro Garofalo

Iako nisu stigli do borbe za trofej, Martin Baturina i Mario Pašalić ostavili su dubok trag. Pašalić je s četiri gola bio najbolji strijelac natjecanja, predvodeći Atalantu do polufinala. Baturina je, s druge strane, bio ključni igrač Coma, a njegove impresivne partije, uključujući i gol Interu na San Siru, privukle su pažnju talijanske javnosti.

Treneru Chivuu čista desetka

Talijanski sportski dnevnici poput Gazzette dello Sport i Corriere dello Sport slave Interovu "duplu krunu" naslovima "Doblete" i "Prejaki". Posebne pohvale idu na račun trenera Cristiana Chivua, koji je u prvoj sezoni na klupi ponovio uspjeh generacije iz 2010. u kojoj je i sam igrao. Njegov rad najbolje je sažeo kapetan Lautaro.

​- Koju bih ocjenu dao Chivuu? Deset. Pružio nam je veliku pomoć - rekao je Martínez.

*uz korištenje AI-ja