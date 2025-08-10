Obavijesti

GOLMANI BRILJIRALI

Trojica odskaču od ostalih: Evo kako ste ocijenili igrače nakon utakmice Osijeka i Rijeke

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nogometaši Osijeka i Rijeke odigrali su bez golova (0-0) u derbiju 2. kola HNL-a na Opus Areni. Iako je domaćin imao "više od igre" i propustio nekoliko sjajnih prilika, Riječani se doma vraćaju s bodom. Nakon dvoboja smo vas pitali da ocijenite igrače, evo kako ste glasali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek - Rjeka 0-0 01:28
Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Najveću ocjenu dobio je Osijekov Luka Vrbančić kojeg ste prosječno ocijenili s 4,1. Odmah iza njega je Rijekin golman Martin Zlomislić s ocjenom 4, dok je Osijekov golman Marko Malenica malo ispod s ocjenom 3,9. 

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najnižu ocjenu od svih igrača na dvoboju dobio je Tiago Dantas (2,3), a tek su nešto bolje ocjenjeni Merveil Ndockyt, Duje Čop i Dejan Petrovič, sva trojica s ocjenom 2,4. 

Prema ocjenama sa Sofascorea, najbolje ocijenjeni igrač utakmice je Domagoj Bukvić (8,1), a iza njega Martin Zlomislić (8). 

