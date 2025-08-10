Trojica odskaču od ostalih: Evo kako ste ocijenili igrače nakon utakmice Osijeka i Rijeke

Nogometaši Osijeka i Rijeke odigrali su bez golova (0-0) u derbiju 2. kola HNL-a na Opus Areni. Iako je domaćin imao "više od igre" i propustio nekoliko sjajnih prilika, Riječani se doma vraćaju s bodom. Nakon dvoboja smo vas pitali da ocijenite igrače, evo kako ste glasali.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:28 Osijek - Rjeka 0-0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Najveću ocjenu dobio je Osijekov Luka Vrbančić kojeg ste prosječno ocijenili s 4,1. Odmah iza njega je Rijekin golman Martin Zlomislić s ocjenom 4, dok je Osijekov golman Marko Malenica malo ispod s ocjenom 3,9.

Zanimljivo, dok u redovima Osječana nitko osim Yannicka Tourea (2,8) nije dobio prosječnu ocjenu ispod 3, kod Rijeke su iznad 3 dobili smo navedeni Zlomislić te Stjepan Radeljić (3,2). Svi ostali su podbacili, prema vašem mišljenju.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Najnižu ocjenu od svih igrača na dvoboju dobio je Tiago Dantas (2,3), a tek su nešto bolje ocjenjeni Merveil Ndockyt, Duje Čop i Dejan Petrovič, sva trojica s ocjenom 2,4.

Prema ocjenama sa Sofascorea, najbolje ocijenjeni igrač utakmice je Domagoj Bukvić (8,1), a iza njega Martin Zlomislić (8).