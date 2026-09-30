Trojici igrača u HNL-u drastično skočila vrijednost! Livaja više nije niti među deset najskupljih

Dva mjeseca sezone dovoljan je uzorak za zaključiti tko je u kakvoj formi i kolika mu je trenutačna vrijednost pa je Transfermarkt, najpoznatija platforma specijalizirana za nogomet, tijekom reprezentativne stanke ažurirao vrijednosti igrača za našu nogometnu ligu.

Pokretanje videa... VIDEO Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Najskuplji igrač u HNL-u ostao je Dion Drena Beljo (24), kojem je vrijednost skočila za čak tri milijuna eura i sad vrijedi 15 milijuna eura. Identičan vrijednosni skok doživio je i njegov suigrač iz Dinama Sergi Dominguez (21), koji sada vrijedi 12 milijuna eura i drugi je najskuplji igrač u ligi. Pretekao je Tonija Fruka (25), kojem je vrijednost pala za 1,5 milijuna eura i sad je procijenjen na 7,5 milijuna eura.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iza Michelea Šege (25) briljantan je početak sezone. Istisnuo je Marka Livaju iz prvih 11 i svojim golovima pomogao Hajduku da izbori jesen u Europi nakon 16 godina. Već je na deset golova u 16 utakmice, a njegove sjajne partije prepoznao je i Transfermarkt. Povećali su mu vrijednost za čak tri milijuna eura pa Šego sada vrijedi pet, uvjerljivo najviše u karijeri. Nalazi se na petom mjestu jer ispred njega je i Luka Stojković (22), koji vrijedi sedam milijuna eura.

Profitirao je i Rijekin Daniel Adu Adjei (21), koji je procijenjen na četiri milijuna eura, Šimun Hrgović je procijenjen na 3,5 milijuna eura, Marin Šotiček (22) preporodio se u Hajduku i vrijedi 2,5 milijuna eura, a skok je dočekao Istrin Emil Frederiksen, koji je na 1,8 milijuna eura. Marko Livaja (33) godinama je bio u vrhu najskupljih igrača HNL-a, no vrijednost mu polako opada, što zbog godina, ali i sve manje minutaže u bijelom dresu. Izgubio je na vrijednosti 800.000 eura i sad je procijenjen na dva milijuna eura, što ga je smjestilo na 12. mjesto najvrjednijih igrača u HNL-u.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dinamo je sa 78 milijuna eura ostao najvrjednija momčad lige. Rijeka je na drugom mjestu s 37 milijuna eura, dok je rast od 17,9 posto doživio Hajduk, koji sad vrijedi 33 milijuna eura.