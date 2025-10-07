Obavijesti

Sport

Komentari 0
"PUTOVANJE SE NASTAVLJA"

Trostruki MVP NHL lige produžio je ugovor za 25 milijuna dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trostruki MVP NHL lige produžio je ugovor za 25 milijuna dolara
Foto: Bob Frid

Connor McDavid ostaje s Edmonton Oilersima za 25 milijuna dolara! Produžio ugovor, a cilj je - Stanleyjev kup! Hoće li konačno uspjeti prekinuti prokletstvo finala

Kanadska hokejaška zvijezda Connor McDavid (28) potpisao je s Edmonton Oilersima novi dvogodišnji ugovor vrijedan 25 milijuna dolara, objavio je kanadski klub. McDavid je zadržao prosječnu godišnju plaću od 12,5 milijuna dolara nakon produženja ugovora, koju je imao prema prethodnom osmogodišnjem ugovoru vrijednom 100 milijuna dolara, koji istječe nakon sezone 2025/26.

Kanadski napadač je protekle dvije sezone predvodio Oilerse do finala NHL lige, no oba puta je Edmonton poražen od Florida Panthersa. Prošle sezone sa 4-3, a ove godine sa 4-2.

"Naše putovanje se nastavlja," napisao je na X mreži McDavid, koji je u 712 utakmica regularne sezone najjače svjetske hokejaške lige postigao 361 gol i dodao 721 asistenciju, dok je u 96 utakmica doigravanja postigao je 44 gola i 106 asistencija.

McDavid je izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) NHL-a u sezonama 2016/17., 2020/21. i 2022/23.

"Connorova predanost našem timu i našem gradu nadmašuje samo njegov jedinstveni fokus na vraćanje Stanleyjevog kupa navijačima Edmonton Oilersa," rekao je izvršni potpredsjednik hokejaških operacija i generalni direktor Stan Bowman. Edmontonska momčad osvojila je Stanleyjev kup pet puta, a posljednji put 1990. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji
OTPRATIO SUIGRAČA U BRAČNE VODE

FOTO I Livaja je sa svojom Iris došao na Kalikovo vjenčanje! Evo tko je sve bio na ceremoniji

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik stao je pred oltar u ponedjeljak poslijepodne u Splitu i rekao 'DA' svojoj djevojci Ivoni Glavaš. Tako su okrunili vezu koja je započela početkom 2024. godine
FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'
NOVOPEČENI BRAČNI PAR

FOTO Tko je Kalikova supruga? 'Imala sam o nogometašima predrasude, ali on me osvojio'

Hajdukov nogometaš Anthony Kalik, koji je prije dva mjeseca pretrpio napad u jednom splitskom kafiću, stao je pred oltar i rekao 'DA' modnoj dizajnerici Ivoni Glavaš s kojom je u vezi od siječnja 2024. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025