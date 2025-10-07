Trostruki MVP NHL lige produžio je ugovor za 25 milijuna dolara

Kanadska hokejaška zvijezda Connor McDavid (28) potpisao je s Edmonton Oilersima novi dvogodišnji ugovor vrijedan 25 milijuna dolara, objavio je kanadski klub. McDavid je zadržao prosječnu godišnju plaću od 12,5 milijuna dolara nakon produženja ugovora, koju je imao prema prethodnom osmogodišnjem ugovoru vrijednom 100 milijuna dolara, koji istječe nakon sezone 2025/26.

Kanadski napadač je protekle dvije sezone predvodio Oilerse do finala NHL lige, no oba puta je Edmonton poražen od Florida Panthersa. Prošle sezone sa 4-3, a ove godine sa 4-2.

"Naše putovanje se nastavlja," napisao je na X mreži McDavid, koji je u 712 utakmica regularne sezone najjače svjetske hokejaške lige postigao 361 gol i dodao 721 asistenciju, dok je u 96 utakmica doigravanja postigao je 44 gola i 106 asistencija.

McDavid je izabran za najkorisnijeg igrača (MVP) NHL-a u sezonama 2016/17., 2020/21. i 2022/23.

"Connorova predanost našem timu i našem gradu nadmašuje samo njegov jedinstveni fokus na vraćanje Stanleyjevog kupa navijačima Edmonton Oilersa," rekao je izvršni potpredsjednik hokejaških operacija i generalni direktor Stan Bowman. Edmontonska momčad osvojila je Stanleyjev kup pet puta, a posljednji put 1990. godine.