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OGLASIO SE PREDSJEDNIK

Trump: Fifa će napraviti veliku pogrešku ako smijeni Infantina

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump: Fifa će napraviti veliku pogrešku ako smijeni Infantina
Foto: Lee Smith
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Trump stao uz Infantina i poručio da bi Fifa napravila golemu pogrešku ako ga smijeni, dok ga Uefa, Concacaf i AFC žestoko napadaju

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Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak navečer da bi Fifa učinila "golemu pogrešku" ako bi smijenila čelnika Giannija Infantina koji se našao na udaru žestokih kritika nakon što je odbačen plan o otvaranju svjetske nogometne federacije privatnim ulagačima.

"Fifa bi učinila golemu pogrešku kada bi, iz bilo kojeg razloga, i na trenutak razmotrila smjenu svog predsjednika Giannija Infantina", napisao je američki predsjednik na svojoj platformi Truth Social, opisavši tog švicarsko-talijanskog dužnosnika kao "sjajnog".

On je "upravo vodio najuspješnije Svjetsko prvenstvo", ustvrdio je Trump, dodavši da, u slučaju Infantinova odlaska, "međunarodna nogometna smotra nikada više ne bi postigla takav uspjeh ili profitabilnost".

Foto: TruthSocial

Gianni Infantino, koji se kandidira za novi mandat na čelu Fife, našao se u krizi nakon otkrivanja kontroverznog i odbačenog plana o otvaranju Fife privatnim ulagačima. Odlučne u namjeri da isposluju njegov odlazak, europska (Uefa), sjevernoamerička (Concacaf) i azijska (AFC) konfederacija objavile su u ponedjeljak zajedničko otvoreno pismo kojim nastoje pridobiti sve članice Fife, duboko podijeljenu zbog te krize, da mu ne pruže potporu u novoj kandidaturi.

Ne spominjući izrijekom Giannija Infantina, zapravo su odbacile njegove pokušaje da zadrži položaj, što je u oštroj suprotnosti sa stanjem od prije samo nekoliko tjedana kada se činilo da ga čeka lagan reizbor u ožujku 2027., nakon Svjetskog prvenstva 2026. za koje se predviđa da će biti profitabilnije nego ikad.

Infantino uživa Trumovu potporu posebice nakon što je u prosincu 2025. predsjednik Fife američkom predsjedniku uručio "Fifinu nagradu za mir", priznanje ustanovljeno posebno za tu prigodu.

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Komentari 9
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