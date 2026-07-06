Trump je prvi okrenuo broj šefa krovne nogometne udruge i tako je demolirao Mundijal

”Ovo se ne bi dogodilo ni u vrijeme diktatora”, rekao je Tomislav Iković u studiju “Americane”, i čini se da nije pogriješio. Nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Amerike, u kojoj je američki reprezentativac Folarin Balogun dobio crveni karton zbog opasnog starta na Tariku Muharemoviću, kojemu je umalo polomio kosti gležnja - zbog čega mu je prema važećim pravilima trebao biti onemogućen daljnji nastup na Mundijalu - Donald Trump nazvao je šefa Fife, Giannija Infantina, i suspenzija je ukinuta. Čovjek je dobio crveni - i ide dalje. Odluka je donesena bilateralno, u prijateljskom razgovoru dvojice moćnika. Priziva nema, od Trumpa i Infantina jači igrači ne postoje.