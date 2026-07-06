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Trump je prvi okrenuo broj šefa krovne nogometne udruge i tako je demolirao Mundijal

Piše Boris Rašeta ,
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Trump je prvi okrenuo broj šefa krovne nogometne udruge i tako je demolirao Mundijal
Foto: Reuters
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Nogomet je dosad živio od, možda ne pretjerano jake, iluzije da su na terenu svi isti, igraju dvije jednako dobre momčadi, a dobiva onaj tko je bolji, bez intervencija izvana. Donald Trump tu je iluziju zauvijek srušio.

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”Ovo se ne bi dogodilo ni u vrijeme diktatora”, rekao je Tomislav Iković u studiju “Americane”, i čini se da nije pogriješio. Nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Amerike, u kojoj je američki reprezentativac Folarin Balogun dobio crveni karton zbog opasnog starta na Tariku Muharemoviću, kojemu je umalo polomio kosti gležnja - zbog čega mu je prema važećim pravilima trebao biti onemogućen daljnji nastup na Mundijalu - Donald Trump nazvao je šefa Fife, Giannija Infantina, i suspenzija je ukinuta. Čovjek je dobio crveni - i ide dalje. Odluka je donesena bilateralno, u prijateljskom razgovoru dvojice moćnika. Priziva nema, od Trumpa i Infantina jači igrači ne postoje.

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Komentari 54
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