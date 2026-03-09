Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBILE AZIL U AUSTRALIJI

Trump je upozorio na sigurnost igračica, a premijer poslušao

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trump je upozorio na sigurnost igračica, a premijer poslušao
Foto: Kevin Lamarque

Pet iranskih nogometašica dobilo vize za ostanak u Australiji nakon traženja azila zbog straha od progona. Trump i australski premijer razgovarali su o situaciji te kako je sigurnost glavni prioritet

Admiral

Australija je u ponedjeljak pristala izdati vize za pet iranskih nogometašica kako bi ostale u zemlji nakon što su zatražile azil strahujući od progona u svojoj matičnoj zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump optužuje Iran za napad na djevojačku školu u kojoj je ubijeno 175 ljudi: ‘Po mom mišljenu to je učinio Iran’ 00:44
Trump optužuje Iran za napad na djevojačku školu u kojoj je ubijeno 175 ljudi: ‘Po mom mišljenu to je učinio Iran’ | Video: 24sata/Reuters

Ta objava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je razgovarao s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom o iranskoj ženskoj nogometnoj reprezentaciji u Australiji nakon izvješća da su igračice zatražile azil.

Preostale igračice nalaze se u hotelu na Zlatnoj obali, rekao je australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke na konferenciji za novinare, dodajući da je i ostalim članicama reprezentacije ponudio mogućnost boravka u Australiji.

'Uspio sam reći petero članica iranske ženske nogometne reprezentacije da su dobrodošle ostati u Australiji, da su ovdje sigurne i da bi se ovdje trebale osjećati kao kod kuće', rekao je Burke novinarima.

Iran players pose prior to the AFC Women’s Asian Cup Group A match between Iran and Philippines at Gold Coast Stadium
Foto: DAVE HUNT

Iranska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Australiji na Azijskom kupu. Iranska poluslužbena novinska agencija Fars izvijestila je da je pet igračica koje su bile u Australiji na Azijskom kupu tajno napustilo hotel s australskom policijom, a mediji su izvijestili da su tražile pomoć australske vlade nakon što su se "oslobodile".

Nakon što je u početku na društvenim mrežama objavio da Australija "čini strašnu humanitarnu pogrešku" dopuštajući da se momčad vrati kući, Trump je u kasnijoj objavi rekao da je razgovarao s Albaneseom i da australski čelnik "radi vrlo dobar posao u vezi s ovom prilično osjetljivom situacijom".

Melika Motevalli of Islamic Republic of Iran plays during the AFC Women's Asian Cup Group A match between Iran and Philippines at Gold Coast Stadium
Foto: DAVE HUNT

Trump je rekao da je pet članica iranske reprezentacije "već zbrinuto, a ostale su na putu". "Neke, međutim, smatraju da se moraju vratiti jer su zabrinute za sigurnost svojih obitelji, uključujući prijetnje tim članovima obitelji ako se ne vrate", rekao je.

Iranska ženska nogometna reprezentacija je nastup na Azijskom kupu, kojemu je domaćin Australija, započela kada su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hameneija. Eliminirane su s turnira u nedjelju nakon što su izgubile 2-0 od Filipina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu
ZA PRIJATELJSKE UTAKMICE

Dalić objavio popis za SAD: Beljo i Stojković na pretpozivu

Proteklih tjedana uspjeli smo obići veliki broj reprezentativaca, a raduje me što se nekolicina njih izborila za bolji klupski status, kazao je izbornik koji je vratio u reprezentaciju Majera, Luku Sučića i Baturinu
ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad
ŠAMAR ZA ŠAMAROM

ANKETA Tko je kriv? Navijači Hajduka: Ponajveći luzeri ikad

Hajduk u krizi! Izgubili od Rijeke i Dinama, ispadanje iz Europe, navijači nezadovoljni. Garcia poručuje da se ne može uspoređivati s Dinamom. Novi reset na ljeto?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026