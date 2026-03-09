Trump je upozorio na sigurnost igračica, a premijer poslušao

Australija je u ponedjeljak pristala izdati vize za pet iranskih nogometašica kako bi ostale u zemlji nakon što su zatražile azil strahujući od progona u svojoj matičnoj zemlji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:44 Trump optužuje Iran za napad na djevojačku školu u kojoj je ubijeno 175 ljudi: ‘Po mom mišljenu to je učinio Iran’ | Video: 24sata/Reuters

Ta objava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je razgovarao s australskim premijerom Anthonyjem Albaneseom o iranskoj ženskoj nogometnoj reprezentaciji u Australiji nakon izvješća da su igračice zatražile azil.

Preostale igračice nalaze se u hotelu na Zlatnoj obali, rekao je australski ministar unutarnjih poslova Tony Burke na konferenciji za novinare, dodajući da je i ostalim članicama reprezentacije ponudio mogućnost boravka u Australiji.

'Uspio sam reći petero članica iranske ženske nogometne reprezentacije da su dobrodošle ostati u Australiji, da su ovdje sigurne i da bi se ovdje trebale osjećati kao kod kuće', rekao je Burke novinarima.

Foto: DAVE HUNT

Iranska ženska nogometna reprezentacija nalazi se u Australiji na Azijskom kupu. Iranska poluslužbena novinska agencija Fars izvijestila je da je pet igračica koje su bile u Australiji na Azijskom kupu tajno napustilo hotel s australskom policijom, a mediji su izvijestili da su tražile pomoć australske vlade nakon što su se "oslobodile".

Nakon što je u početku na društvenim mrežama objavio da Australija "čini strašnu humanitarnu pogrešku" dopuštajući da se momčad vrati kući, Trump je u kasnijoj objavi rekao da je razgovarao s Albaneseom i da australski čelnik "radi vrlo dobar posao u vezi s ovom prilično osjetljivom situacijom".

Foto: DAVE HUNT

Trump je rekao da je pet članica iranske reprezentacije "već zbrinuto, a ostale su na putu". "Neke, međutim, smatraju da se moraju vratiti jer su zabrinute za sigurnost svojih obitelji, uključujući prijetnje tim članovima obitelji ako se ne vrate", rekao je.

Iranska ženska nogometna reprezentacija je nastup na Azijskom kupu, kojemu je domaćin Australija, započela kada su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši vrhovnog vođu Islamske Republike Alija Hameneija. Eliminirane su s turnira u nedjelju nakon što su izgubile 2-0 od Filipina.