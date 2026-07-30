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FIFA FORWARD ENTERPRISE

TRUMPOV ZET ULAZI U FIFU?! Infantino dao rok savezima. Evo koji je ogroman novac u igri

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
TRUMPOV ZET ULAZI U FIFU?! Infantino dao rok savezima. Evo koji je ogroman novac u igri
Foto: Agustin Marcarian
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Infantino gura ulazak privatnika u Fifu: savezima dao rok do 19. rujna, a u igri su milijarde i žestok otpor Uefe

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Predsjednik Fife Gianni Infantino dao je 211 nacionalnih nogometnih saveza rok do 19. rujna da podrže plan prema kojem bi privatni ulagači mogli steći do 20 posto udjela u novoj Fifinoj tvrtki koja bi upravljala komercijalnim pravima i organizacijom njezinih natjecanja.

Infantino je rok naveo u pismu kojim promiče osnivanje tvrtke FIFA Forward Enterprise, podružnice procijenjene na oko 20 milijardi dolara, koja bi upravljala komercijalnim poslovima povezanima sa Svjetskim prvenstvom, Svjetskim klupskim prvenstvom i drugim Fifiinim natjecanjima.

Illustration shows silhouette of Gianni Infantino, FIFA President, words "FIFA's $20B Enterprise" and rising stock grap
Foto: Dado Ruvic

Među ulagačima i tvrtka brata Trumpova zeta

Vanjski ulagači mogli bi kupiti udio do 20 posto, dok bi Fifa zadržala većinsko vlasništvo te nadzor nad sportskim pitanjima i upravljanjem organizacijom. S potencijalnom skupinom ulagača povezuje se Thrive Capital, tvrtka koju je osnovao Joshua Kushner, mlađi brat zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa

Fifa tvrdi da bi prema tom planu od 2027. za razvoj nogometa mogla osigurati 10 milijardi dolara. Svaki nacionalni savez imao bi pravo na jednokratnu isplatu do 20 milijuna dolara iz programa Fast Forward, uz dodatnih 20 milijuna dolara iz redovitog programa FIFA Forward tijekom ciklusa od 2027. do 2030. Ne dobije li prijedlog potrebnu potporu, Fifa predviđa znatno manji razvojni paket, vrijedan oko 2,7 milijardi dolara.

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Hannah McKay

UEFA se snažno protivi

Za usvajanje prijedloga potrebna je potpora više od polovice Fifinih članica, kao i odobrenje Vijeća Fife. Uefa se snažno usprotivila planu, kritizirajući Fifu zbog postavljanja roka prije provedbe širih konzultacija. Zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti i kratkog vremena za proučavanje prijedloga izrazili su i Concacaf te Azijska nogometna konfederacija. Očekuje se da će europski nogometni dužnosnici razmotriti moguće odgovore, a među opcijama se, prema medijskim izvješćima, spominje i bojkot FIFA-inih natjecanja.

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