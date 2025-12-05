Trump dobio nagradu Fife za mir: Ovo je jedna od najvećih časti, spasili smo milijune ljudi

Prije početka ždrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026., predsjednik Fife dodijelio je prvu nagradu za mir 45. i 47. predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trumpu. Nakon što su mu uručili trofej, Trump je sam s postolja uzeo i prigodnu medalju za svoja postignuća.

Dodjela je uslijedila samo dan nakon što je u novootvorenom centru koji nosi naziv "President Donald J. Trump Institute of Peace" (Predsjednik Donald J. Trump Institut za mir) ponovno isticao svoj mirovni angažman. Ondje je 4. prosinca ugostio ceremoniju potpisivanja mirovnog sporazuma između Demokratske Republike Kongo i Ruande. Prije dodjele Fifa je navela nekoliko sukoba koje je Trump zaustavio, a mnogima je "obrve" podigla objava kako je u to ubrojan i sukob Srbije i Kosova.

- Ovo je doista jedna od najvećih časti u mom životu. Osim nagrada, spasili smo milijune i milijune života. Činjenica da smo to mogli učiniti, tolike ratove koje smo uspjeli okončati, a neke i spriječiti prije nego što su počeli, bilo je sjajno - rekao je Trump, zahvalivši se prvoj dami Melaniji i Infantinu.

Unatoč nedavnim trgovinskim ratovima i napetoj retorici, bio je topao prema suorganizatorima turnira, Kanadi i Meksiku, čiji su čelnici također bili prisutni.

Foto: Evelyn Hockstein

Odluka o dodjeli nagrade izazvala je brojne kontroverze. Fifa je nagradu "Football Unites the World" najavila samo nekoliko tjedana nakon što je Trump javno izrazio želju za Nobelovom nagradom za mir, koja je na kraju pripala venezuelanskoj aktivistici Maríji Corini Machado. Infantino je čak i ranije na Instagramu napisao kako je Trump zaslužio Nobela.

- Želimo živjeti u sigurnom svijetu. Definitivno zaslužujete prvu Fifinu nagradu za mir, koju ste i osvojili na svoj način. Uvijek se možete osloniti na moju podršku i podršku nogometne zajednice - dodao je Infantino.

Američki predsjednik zahvalio je Kanadi i Meksiku na prijateljstvu dodavši kako će stvoriti "događaj kakav svijet nikada nije vidio". Prvi čovjek krovne nogometne organizacije nedavno je izjavio kako ima odličan odnos s Trumpom.

- Imam odličan odnos s predsjednikom Trumpom, kojeg doista smatram bliskim prijateljem - rekao je Infantino.

- Naravno, on je bio od velike pomoći u svemu što radimo za Svjetsko prvenstvo. Ima nevjerojatnu energiju i to doista cijenim. On djeluje. I radi ono što kaže. Kaže ono što misli. Zapravo izgovara ono što mnogi ljudi također misle, ali se možda ne usuđuju reći, dodao je prvi čovjek svjetskog nogometa.