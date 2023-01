Tsitsipas osigurao četvrtfinale nakon pet setova i četiri sata

Grčki tenisač Stefanos Tsitsipas (ATP - 4.) trebao je pet setova i četiri sata za pobjedu 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 protiv Talijana Jannika Sinnera (ATP - 16.), koja mu je donijela plasman u četrvtfinale Australian Opena treću godinu zaredom.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Tsitsipas je u prošla dva izdanja svoj put završavao u polufinalu, kao što je to bilo i 2019., a da bi se ponovno našao među četiri najbolja na prvom Grand Slam turniru u sezoni, 24-godišnji Grk će morati pobijediti 21-godišnjeg Čeha Jirija Lehečku (ATP - 71.).

Lehečka je zasada najveće iznenađenje osmine finala u muškoj konkurenciji. Čeh koji je prošle godine debitirao na Grand Slam turnirima i na sva četiri izgubio u prvom kolu, svoju je prvu pobjedu ostvario kad je u prvom kolu u tri seta izbacio Bornu Ćorića. U nedjelju je sa 4-6, 6-3, 7-6 (2), 7-6 (3) bio bolji od šestog nositelja, Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea, a prva pobjeda protiv igrača iz društva Top 10 donijela mu je prvi plasman u četvrtfinale na Grand Slam turnirima.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Drugi četvrtfinalni par iz gornjeg dijela ždrijeba čine Rus Karen Hačanov i Amerikanac Sebastian Korda, sin Petra Korde, pobjednika Australian Opena iz 1998.

Hačanov je prvi put stigao do četvrtfinala u Melbourneu svladavši Japanca Yoshihita Nishioku sa 6-0, 6-0, 7-6 (4). Za 26-godišnjeg Rusa, u čijoj je trenerskoj ekipi i hravatski Davis Cup izbornik Vedran Martić, to je četvrto četvrtfinale na Grand Slam turnirima, na kojima je najbolji rezultat ostvario prošle godine na US Openu, gdje je stigao do polufinala.

Za razliku od njega, 22-godišnji Sebastian Korda će po prvi put igrati u četvrtfinalu, nakon što je u osmini finala svladao 10. nositelja, Poljaka Huberta Hurkacza sa 3-6, 6-3, 6-2, 1-6, 7-6 (10-7).

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

