Tucak: Beograd Arena izaziva poštovanje. Za medalju treba odigrati dvije utakmice više

Točno 32 dana otkad su na bazenu Mladosti odradili prvi trening, hrvatski vaterpolisti odradili su i zadnji pripremni dan uoči Europskog prvenstva. Jasno, imat će po dolasku u Beograd u petak još dva treninga da osjete bazen i ambijent kakav ih očekuje u beogradskoj Areni počevši od nedjeljne utakmice protiv Slovenije (18:00), no ono što su trebali i zamislili, to su dosad morali odraditi i usavršiti.

Za što će to biti dovoljno u sljedeća dva tjedna Europskog prvenstva... Nitko nema čarobnu kuglu, ali za početak, pozitivan je znak govor tijela izbornika Ivice Tucka, koji odašilje mir, staloženost i, dakako, optimizam.

- Odradili smo veliki dio posla, na početku priprema imali smo problema s gripom, ali to je iza nas, zaobišle su nas ozljede i bolesti i to je najvažnije, neka tako i ostane. Bili smo fokusirani na rad, ispravljanje pogrešaka i vjerujem da spremi dočekujemo turnir. Želje i ambicije uvijek su iste, borba za medalju, što sjajniju. No, put je težak, dulji nego prije u novom sustavu natjecanja, svaka je utakmica, bod, gol, blok, obrana, zaveslaj važan. Ovo Europsko prvenstvo iznimno je kvalitetno, vjerujem da će biti i zanimljivo, a sigurno i sjajno organizirano. Taj objekt izaziva poštovanje - rekao je Tucak.

Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na ovom turniru nema nokaut-utakmica, koje i dotad savršenu reprezentaciju mogu ostaviti bez borbe za medalju. Dva su kruga grupne faze, a najbolje četiri momčadi igrat će polufinale.

- Ne znam je li poštenije, ali je više sportski. Istina, trebate odigrati dvije utakmice više da osvojite medalju, osam umjesto šest ako ste bili prvi u skupini. Vjerujem da je format pogođen i bit će slađe doći do kraja.

Hrvatski put počinje sa Slovenijom, protiv koje su prvi bodovi sigurniji od naših susjeda na Jadranu sljedećeg ljeta, slijedi puno ozbiljnija Gruzija pa "finale" skupine s Grčkom.

- Sve osim naše pobjede protiv Slovenije bilo bi iznenađenje stoljeća, a to si nećemo dopustiti. Gruzija je odlična reprezentacija, znam da onima koji ne prate vaterpolo to ne zvuči tako, ali što god netko rekao, znam kakvu snagu imaju. Pobijedili su u Rotterdamu Nizozemsku od koje smo mi izgubili. Imaju tri bivša reprezentativca Srbije, odnosno Crne Gore, našeg Andriju Vlahovića, igrače koji su igrali u Mladosti, Novom Beogradu, sada Radničkom, izbornik je Grk, koji vodi kotorski Primorac. No, mi smo kvalitetniji.

Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Trening Hrvatske vaterpolo reprezentacije uoči odlaska na Europsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ima li uopće na Europskom prvenstvu glavnog favorita?

- Teško je nekoga staviti u tu ulogu, je li to Španjolska, koja brani naslov prvaka, mi kao viceprvaci Europe, Srbija kao domaćin, Mađari, Grci, Talijani, Crna Gora... To je snaga vaterpola o kojoj pričam, uz Francusku, Nizozemsku, Rumunjsku, Gruziju s kojima nitko neće lako na kraj. Ne bih prognozirao, sve će se svesti u jednu loptu.

Ima li Hrvatska dovoljno širine da tu jednu loptu, kada do nje dođe, prelomi u svoju korist?

- Imamo sjajno posloženu reprezentaciju, koja je, otkad se ekipirala 2021. godine, pokazala koliko može i vrijedi. Igrači su dugo zajedno, no presudna će biti naša želja, od prvog do zadnjeg, iako će se pitati i protivnike. Obrana je dobra, može i mora bolje, forma vratara je dobra i vjerujem da će sve biti na svome mjestu.

Sve su rekli, najavili, sad će govoriti u bazenu. Pa, sretno, barakude!

'Barakude' za Euro:

Vratari

1. Marko Bijač (Jadran)

2. Ivan Marcelić (Mladost)

Centri

3. Luka Lončar (Mladost)

4. Josip Vrlić (Mladost)

Braniči

5. Rino Burić (Pro Recco)

6. Matias Biljaka (Mladost)

7. Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje)

8. Filip Kržić (Jug Adriatic osiguranje)

Napadači

9. Loren Fatović (Jadran)

10. Luka Bukić (Mladost)

11. Ante Vukičević (Mladost)

12. Franko Lazić (Mladost)

13. Konstantin Harkov (Mladost)

14. Andrija Bašić (Mladost)

15. Zvonimir Butić (Jadran)

Raspored:

11. siječnja Hrvatska - Slovenija (18.00)

13. siječnja: Hrvatska – Gruzija (12.45)

15. siječnja: Hrvatska – Grčka (20.30)