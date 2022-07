Tucak: Borili smo se kao lavovi, ali bili su bolji. I da se igra za 11. mjesto, zadnju moraš pobijediti

Na krilima velike pobjede protiv Srbije, puni optimizma ušli smo u polufinale Svjetskog prvenstva. Vjerovali smo da možemo srušiti Španjolce, no nije išlo. Bio je to rezultat izvan svih očekivanja i upravo zbog toga ne smijemo biti razočarani nakon poraza od Španjolske. Jednostavno, u ovome trenutku su koplje iznad nas i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu.

Barakude su u polufinalu SP-a u Budimpešti izgubile od Španjolske 10-5. Ušli smo sjajno u susret, nakon prve četvrtine bilo je 3-3, ali nakon toga apsolutno nestali. Zapeli smo u napadu, nismo imali odgovora na čvrstu i pokretnu španjolsku obranu, a ono što je i otišlo prema golu, zaustavio je hobotnica Aguirre. Čudesni Španjolac na kraju je brojao do 13 obrana.

- Bili su danas bolji. Dali smo sve od sebe, borili smo se kao lavovi. Kad se utakmica lomila, nismo iskoristili svoje šanse. Imali smo nekoliko izrađenih zicera koje nismo iskoristili. S druge strane, dva gola Sanahuje od bloka, gol Granadosa od ruke. Oni su preiskusna ekipa da ne kazne te greške. Bolja ekipa je pobijedila. Žao mi je, ali nemam što zamjeriti momcima, ponosan sam na njih - rekao je izbornik Ivica Tucak nakon poraza. Tuga je prisutna, svatko želi u finale, ali i ponos.

U drugoj četvrtini bili smo bez gola, a punih 14 i pol minuta nismo uspjeli zabiti. Dočekali smo ga tek u trećoj četvrtini, spustili na minus dva, ali bilo je to to od nas. I u posljednjoj četvrtini nismo zabili gol, a Španjolci su iskoristili svoje šanse i s 10-5 odjurili do zaslužene pobjede. Previše promašenih zicera jednostavno nas je koštalo boljeg rezultata.

- Falili smo zicere i to su momenti koji usmjeravaju utakmice. Izgubili smo snage, falio nam je Rino Burić u igri igrača više. Ne mogu zamjeriti nikome. Nismo bili raspucani kao protiv Srbije, falili smo nekoliko šuteva. Previše smo gurali loptu na centra, a nije bilo potrebe. Ekipa koja ima šut mora rješavati te situacije šutem izvana. Morate shvatiti da je ovo jedna težina utakmice koja nosi svoje, nemam što zamjeriti - kazao je Tucak.

No, nije kraj našeg puta u Mađarskoj. U nedjelju od 14.30 igrat ćemo protiv Grčke za svjetsku broncu koju branimo iz Južne Koreje. Dobra vijest je i što ćemo nakon tri utakmice suspenzije na raspolaganju imati Rina Burića.

- Treba učiti na greškama i priznati da su Španjolci puno bolja reprezentacija. Moramo dignuti glave i zapeti. Zadnja utakmica na turniru je najvažnija uvijek da je završiš pobjedom. I da se igra za 11. mjesto, moraš pobijediti. Igrači moraju biti svjesni da su željeli, da su htjeli, da nije išlo i da je protivnik bio bolji. Kada bi uvijek išlo onako kako mi želimo - završio je Tucak.

Dečki, glavu gore. Deveti put zaredom naša reprezentacija se probila do polufinala SP-a. To baš nikome nije uspjelo u povijesti vaterpola. Pa idemo ovu lijepu priču privesti kraju u nedjelju s broncom oko vrata.

