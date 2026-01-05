Obavijesti

VATERPOLISTI U BEOGRAD

Tucak je objavio konačan popis igrača za Europsko prvenstvo, iskusni golman otpao: Hvala mu

Piše HINA,
Tucak je objavio konačan popis igrača za Europsko prvenstvo, iskusni golman otpao: Hvala mu
Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Izbornik Tucak odabrao 15 igrača za Europsko prvenstvo u Beogradu! Popadić, Ćurković, Pavlić i Jerković otpali u posljednjem trenutku. Hrvatska u skupini B s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom

Ivica Tucak, izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije, odredio je na pripremama u Budvi 15 igrača koji će predstavljati Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Beogradu koje počinje 10. siječnja. U odnosu na popis od 19 igrača u posljednjem su odabiru otpali vratar Toni Popadić, branič Mislav Ćurković i dvojica vanjskih igrača Vlaho Pavlić i Ante Jerković.

Na Europskom prvenstvu će Hrvatsku predstavljati Marko Bijač i Ivan Marcelić (vratari), Luka Lončar i Josip Vrlić (centri), Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela i Filip Kržić (braniči) te Loren Fatović, Luka Bukić, Ante Vukičević, Franko Lazić, Konstantin Harkov, Andrija Bašić i Zvonimir Butić (napadači).

- Do doslovno posljednjeg trenutka, do ponedjeljka ujutro, zajedno sam sa svojim pomoćnicima raspravljao i razmišljao. Donijeli smo na kraju odluku za koju smo uvjereni da je najbolja - rekao je pri objavi momčadi izbornik Ivica Tucak.

- Zahvaljujem i Popadiću koji je dugo već u reprezentaciji, a posebno želim istaknuti ulogu ove trojice mlađih igrača koji su dali velik obol pripremama i širom sebi otvorili vrata reprezentacije u budućnosti i do zadnjeg trenutka su bili gotovo pa ravnopravno u konkurenciji za nastup na prvenstvu - dodao je Tucak.

Na Europskom prvenstvu Hrvatska se nalazi u skupini B, a suparnici su Slovenija 11. siječnja, Gruzija 13. siječnja i Grčka 15. siječnja.4

Kompletan raspored i satnicu Europskog prvenstva u vaterpolu pogledajte OVDJE.

