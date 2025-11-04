Tucak je otkrio plan uoči Eura: Moram razgovarati s nekima

Izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak na dvodnevne mini pripreme u Zagrebu pozvao je pozvao 23 igrača. Konkretnije brušenje forme za Europsko prvenstvo, kojem će Beograd biti domaćin u siječnju sljedeće godine, počet će u u prosincu.

- Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno. U utorak ćemo imati i temeljitu analizu nastupa na Svjetskom prvenstvu, neke stvari moramo raščistiti, ali i vidjeti koje su stvari bile dobre - rekao je izbornik.

Tucak je najavio da će pripreme za EP početi 7. prosinca, a do 16. prosinca reprezentacija će boraviti u Zagrebu. Potom slijede dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca), a novo okupljanje je od 21. do 23. prosinca u Splitu. Koncem prosinca hrvatska vrsta će nastupiti na pripremnom turniru u Nizozemskoj.

Zagreb: Trening hrvatske vaterpolo reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati četiri treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd - poručio je Tucak.

Podsjetimo, Europsko prvenstvo održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša reprezentacija će igrati u skupini B zajedno s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom.