Obavijesti

Sport

Komentari 0
OKUPLJANJE 'BARAKUDA'

Tucak je otkrio plan uoči Eura: Moram razgovarati s nekima

Piše Davor Kovačević, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tucak je otkrio plan uoči Eura: Moram razgovarati s nekima
Pariz: Finale turnira u vaterpolu na Olimpijskim igrama između Srbije i Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tucak je najavio da će pripreme za EP početi 7. prosinca, a do 16. prosinca reprezentacija će boraviti u Zagrebu. Potom slijede dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca), a novo okupljanje je od 21. do 23. prosinca u Splitu

Izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak na dvodnevne mini pripreme u Zagrebu pozvao je pozvao 23 igrača. Konkretnije brušenje forme za Europsko prvenstvo, kojem će Beograd biti domaćin u siječnju sljedeće godine, počet će u u prosincu.

- Cilj i svrha okupljanja su početni, trenutačni uvid u stanje igrača, ali jednako tako i razgovor s pojedinim igračima za koje držim da je to nužno. U utorak ćemo imati i temeljitu analizu nastupa na Svjetskom prvenstvu, neke stvari moramo raščistiti, ali i vidjeti koje su stvari bile dobre - rekao je izbornik.

Tucak je najavio da će pripreme za EP početi 7. prosinca, a do 16. prosinca reprezentacija će boraviti u Zagrebu. Potom slijede dvije prijateljske utakmice protiv Mađarske (17. i 18. prosinca), a novo okupljanje je od 21. do 23. prosinca u Splitu. Koncem prosinca hrvatska vrsta će nastupiti na pripremnom turniru u Nizozemskoj.

Zagreb: Trening hrvatske vaterpolo reprezentacije
Zagreb: Trening hrvatske vaterpolo reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Nakon Rotterdama ću dečkima dati slobodno do 2. siječnja 2026. u Dubrovniku. Ondje ćemo imati četiri treninga, a 4. siječnja ćemo otputovati u Budvu, sparirali s Crnogorcima. Završno okupljanje je u Zagrebu 8. siječnja, a dan kasnije se ide za Beograd - poručio je Tucak.

Podsjetimo, Europsko prvenstvo održat će se u glavnom gradu Srbije od 10. do 25. siječnja 2026., a naša reprezentacija će igrati u skupini B zajedno s Grčkom, Slovenijom i Gruzijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...
FOTO: SARA VOLI HRVATSKU

Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...

Sara Goltes bila je profesionalna snowboarderica. U trenucima opuštanja voli potpunu slobodu. Jadransko more obožava, dolazi i sama i s prijateljima
Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize
POZADINA KAOSA

Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Boban nije bio zadovoljan unatoč pobjedi nad Izraelcima. Jedan igrač bio je jako ljutit jer nije startao u Vinkovcima, a jedna zvijezda prešetava se na treninzima jer ne igra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025