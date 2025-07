Tucak nakon pobjede 25-6: Tako smo morali ući u turnir. Primili smo dva gola koja nismo trebali

Zadovoljan sam, ali teško je dobiti pravu sliku u ovakvoj utakmici, kazao je nakon pobjede nad Kinom na otvaranju SP-a izbornik hrvatskih vaterpolista Ivica Tucak.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija započela je Svjetsko prvenstvo u Singapuru pobjedom nad Kinom 25-6 (7-1, 5-0, 7-4, 6-1). Hrvatska je očekivano, bez problema, na otvaranju mundijala svladala Kinu, koju vodi hrvatski trener Ivan Asić, a bila je to jubilarna, 100. utakmica Hrvatske na svjetskim prvenstvima.

- Pristup i angažman su bili neupitni. To smo i željeli, tako smo morali ući u turnir. Evidentno je da smo mi jači od Kine, ali bitno je pridržavati se nekih postulata naše igre, to je funkcioniralo dobro i što više uopće reći o ovoj utakmici? Možda smo primili dva gola koja nismo trebali, ali većinu utakmice bili smo agresivni u obrani. Čeka nas sada teška utakmica s kvalitetnom Crnom Gorom i to će biti posve drugačija utakmica od ove - kazao je Tucak.

Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima - Singapur 2025., vaterpolo, Kina - Hrvatska | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Luka Bukić je sa šest golova bio prvi strijelac, Marko Žuvela je zabio četiri, a Rino Burić, Zvonimir Burić i Konstantin Harkov po tri gola. Marko Bijač je imao devet obrana.

- Dobro smo odradili ovu utakmicu jer smo se od početka dobro postavili. Sada nas čekaju teži protivnici Crna Gora i Grčka i moramo se pripremiti za njih. Inače, prvi dojmovi iz Singapura su dobri. Hotel i hrana su dobri - kazao je igrač utakmice Luka Bukić.

- Napokon je počelo ovo SP, dugo smo ga i čekali. Prva je to bila utakmica na turniru, shvatili smo je maksimalno ozbiljno, iako smo znali da smo puno bolja momčad od Kine. Mislim da čak i ne treba puno pričati o ovoj utakmici. To je bila jedina lagana u skupini, na prvenstvu, sada idu neusporedivo teži, jači suparnici - kazao je Rino Burić.

U drugom kolu Hrvatska u ponedjeljak igra s Crnom Gorom, a u srijedu slijedi okršaj s Grčkom.