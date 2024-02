Tucak: Ništa značajno ne bismo napravili i da smo pobijedili...

Bila je to repriza finala Europskog prvenstva, ali sušta suprotnost u odnosu na ono što smo vidjeli u Zagrebu. Španjolci su demonstrirali snagu, kontrolirali utakmicu od prve minute i lakoćom pobijedili Hrvatsku 10-6 u 2. kolu Svjetskog prvenstva u Dohi.

Preostala im je još utakmica protiv Australije, ali praktički su osigurali prvo mjesto u skupini i plasman u četvrtfinale, a Barakude će s drugog mjesta u osminu finala gdje će igrati protiv Brazila ili Kine. Pobjedom u tom susretu rezervirat ćemo mjesto na Olimpijskim igrama u Parizu, što je bio i najveći cilj uoči dolaska na SP.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je bila nemoćna protiv trenutno najjače reprezentacije na svijetu koja nas je u potpunosti nadigrala, ali izbornik Ivica Tucak nije bio pretjerano zabrinut. Na koračić smo od cilja.

- Izgubili smo od ekipe koja je danas bila bolja, koja je odigrala odličnu utakmicu. Mi nismo odigrali kako treba od početka, ni govorom tijela ni koncentracijom. Odbijene lopte išle su njima bez prave reakcije. Nismo imali ono što je potrebno za pobijediti ovakvog protivnika. To je to, ako je trebalo biti loše neka je bilo sve na današnjoj utakmici. Ništa značajno se nije desilo. Trebamo se okrenuti zadnjem kolu i, ono što je najvažnije, sad znamo da igramo tu eliminacijsku utakmicu osmine finala. Pričekat ćemo hoće li protivnik biti Brazil ili Kina. Tko god da bude, apsolutni smo favoriti, moramo tu utakmicu pobijediti i izboriti ono po što smo ovdje došli, Olimpijske igre u Parizu - rekao je izbornik Ivica Tucak.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Španjolci su prelomili susret tijekom našeg posta od 13 minuta bez gola. Loren Fatović vukao nas je u posljednjoj četvrtini s tri gola u nizu, primakli smo se na minus dva, ali brzo su nam protivnici ugasili bilo kakvu nadu u preokret...

- Uvijek se u sportu pita i protivnik, Španjolska je bila bolja, sjajna su reprezentacija. No mi smo imali strahovito puno tehničkih pogrešaka, to me ljuti, puno krivo dodanih loptu, potpuna dekoncentracija za pobijediti ovakvog jednog protivnika. Možda je to dovoljno za nekog lakšeg protivnika, ali u ovakvoj utakmici uz ovoliko tehničkih pogrešaka ne možeš očekivati dobar rezultat. Ništa značajno ne bismo napravili ni da smo u ovoj utakmici pobijedili, ali da smo bili pravi, nismo - zaključio je izbornik.

Hrvatska u petak igra posljednje kolo protiv Južne Afrike što bi trebao biti lakši trening, a onda u nedjelju nas čeka osmina finala.