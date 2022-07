Tucak: Nisu nam svirali tri čista peterca protiv Španjolaca! E, pa nećemo biti pokusni kunići

Kad je prespavao noć - i pogledao snimku - imao je što za reći.

- Suci su nas oštetili za tri čista peterca!

Tako će jutro nakon poraza od Španjolske u polufinalu Svjetskog prvenstva (10-5) hrvatski izbornik Ivica Tucak. Ne ljut, ne, ipak više razočaran sudačkim dijelom posla.

- Mogu vam točno i reći koje su to bile situacije, odgovorno tvrdim to gledanjem snimke. Prekršaj na Laziću, pa zatim Vrliću kojeg su udarili sleđa na zicer, što je nedopustivo, i Bukićeva kontra. Pa španjolski golman špricao je Bukića u oči tri sekunde. Nedopustivo! Stojim iza ovih riječi. Tri peterca su puno za nekoga tko je inferioran, pogotovo kada se utakmica lomi.

Makar, u bazenu je sve bilo jasno, i njemu i nama s tribina.

- Španjolci su bolji i to priznajem. Nisu nas toliko zaustavili M-zonom, koliko nam je bila loša realizacija igrača više (2/12). I mi smo igrali M zonu, koju su nam probili kada je već sve bilo gotovo. Čak smo se i kretali dobro, iznuđivali isključenja, ali, kažem, realizacija igrača više nije bila na razini, propustili smo ih šest u prvoj četvrtini. Španjolci su trenutno ispred nas, ali vjerujem da će doći taj trenutak kada ćemo ih skinuti, to je jako blizu.

Dobro, Španjolci su sada opet prošlost do nekog idućeg susreta, a budućnost, već sutrašnja (14:30), su Grci. Dvanaest dana nakon remija u skupini u Debrecenu, samo što je u nedjelju ulog svjetska bronca.

- Ne smijemo gubiti glavu, kao u prvoj utakmici s njima na otvaranju, to nas može koštati skupo jer Grci znaju stati na lopti. Moramo spriječiti golove preko bloka, igrači moraju braniti gol također, jučer smo primili tri takva gola. Nećemo riješiti utakmicu u prvoj četvrtini iz dva šuta.

Grčki će gol sutra braniti rezervni golman Panagiotis Tzortzatos, onaj prvi Manuel Zerdevas teže se ozlijedio. Nije tu kraj grčkim nedaćama jer su Talijani u završnici slomili nos dosadašnjem jugašu Alexandrosu Papanastasiou. Ni on vjerojatno neće moći sutra u bazen, što je priličan hendikep za olimpijske viceprvake.

- Zerdevas će vjerojatno propustiti i Europsko prvenstvo u Splitu, a za Papanastasioua ne znam još je li mu slomljen nos ili što. Talijan ga je udario preko vode, to se vidi na kameri, a jedan od delegata bio je naš Milivoj Bebić i baš me interesira kako će gospoda iz Fine reagirati na to kao što su za nas protiv Japana. Ne želim da mi budemo pokusni kunići, da nas se kažnjava za nešto što je prošlo. Da, kazna Buriću bila je opravdana, u redu, ali baš me interesira zašto nisu kaznili igrača Španjolske protiv Italije, a vidjelo se sve. No o svemu ću tome kad završi turnir jer imam dosta toga za reći.

Recite nam barem tko će od naših sutra na gol?

- Neću to otkriti, moram prvo reći golmanima. No nema razlike iako Bijač brani u Olympiacosu i poznaje Grke. Evo, vraća nam se i Burić koji nije igrao cijelu nokaut-fazu, a pogotovo se osjetilo protiv Španjolaca jer je on trebao biti taj uz Žuvelu za ulazak kao drugi centar i razbijanje zone. Ispao je iz ritma, naravno, ali odmorniji je i ima sigurno još veću želju - na kraju će izbornik Tucak.

Put u Budimpeštu

Za one koji u nedjelju planiraju navijati za Hrvatsku u Budimpešti, organiziran je put autobusom.

Sastanak putnika na parkiralištu s južne strane Gradskog poglavarstva (ulaz iz Miramarske ulice), ukrcaj u autobus i u 7:00 polazak prema Budimpešti. Ugodna vožnja sjeverozapadnom Hrvatskom u smjeru graničnog prijelaza Goričan i dalje duž jezera Balaton s kraćim zaustavljanjem za osvježenje i odmor. Po dolasku u mađarsku metropolu iskrcaj u blizini Alfred Hajos National Aquatics Complexa. Kraće slobodno vrijeme. Utakmica vaterpolske reprezentacije, naših Barakuda u borbi za medalju (14:30). Po završetku utakmice reprezentacije Hrvatske povratak autobusom u smjeru Zagreba. Dolazak u Zagreb u noćnim satima.

Cijena aranžmana: HRK 530,00 po osobi:

- Prijevoz visokokvalitetnim turističkim autobusom prema programu

- Pratitelja putovanja iz Hrvatske

- Ulaznicu za utakmicu reprezentacije Hrvatske

- Organizaciju i pripremu putovanja

- PDV

Mogućnost plaćanja: jednokratno kreditnim karticama MasterCard, Visa, Diners. Rezervacije se vrše isključivo putem e-maila na: sport@btravel.pro

Prilikom rezervacije je za svakog putnika obvezatno navesti:

- Ime i prezime identično kao u putnom dokumentu (osobna iskaznica ili putovnica)

- Broj osobnog dokumenta

- Datum rođenja

