Tucak: Taj Francuz je moćan da je to nemoguće! Kobešćak: I francuska vlada nam je čestitala

Igrat ćemo protiv Mađarske koja je pojačana s tri-četiri igrača i neće nam biti lako. Kada gledate po imenima, oni su najbolja momčad na svijetu.

Da u sportu nema nemogućeg, da i kada ste potpuno uvjereni u nešto, poput Jerka Marinića-Kragića u prolaz Mađarske u polufinale Svjetskog prvenstva, odmah nakon pobjede Hrvatske nad Srbijom (15-13), pa i većine nas realno, odgovorili su Francuzi pokazavši zašto je sport potpuno nepredvidiv.

Senzacija desetljeća. Upravo je to napravila Francuska u četvrtfinalu protiv aktualnih svjetskih prvaka Mađara. Gubili su 4-8 sredinom treće četvrtine, ma i prije početka valjda ih nitko nije vidio kao pobjednike, pa možete onda misliti u tom trenutku 12 minuta prije kraja. A onda... Na semaforu konačnih 11-10 za Francusku!

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Neće se, dakle, samo mjesec dana kasnije na Svjetskom prvenstvu ponoviti polufinale Europskog prvenstva u Zagrebu. Ali hoće utakmica drugog kola tog turnira u Dubrovniku, Hrvatska je pobijedila 12-7, bez problema. Takvo što, ha, bilo bi odlično kada bi se ponovilo, ali u Dohi sutra od 15.30 očekujemo dosta veću borbu za finale.

- Nema govora o načinu razmišljanja ‘lako ćemo niti sam ja ikada tako razmišljao. Kad igramo protiv Kine ili bilo koga tko je možda na papiru manje jak, ugledan, ja prema svakom suparniku imam sportski respekt. Jer, bit ću tako slobodan, mislim da samo glup sportaš može podcijeniti suparnika, jer time samo podcjenjuješ i svoj rad. Ne dolazi u obzir, a pogotovo ne u polufinalu Svjetskog prvenstva i protiv suparnika koji se zove Francuska. Svi smo svjesni toga. Znamo da igramo odličan vaterpolo, da imamo vjeru u sebe. Mi nismo pobijedili Francusku i nećemo je pobijediti sve dok to ne učinimo do 32. minute - poruka je izbornika Ivice Tucka.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dodati na to ne treba ništa. Jer ako su pobijedili Mađarsku, onda sigurno Francuzi vjeruju da mogu i protiv Hrvatske. Sjećamo se tih Tuckovih riječi i uoči utakmice u Dubrovniku: "Francuzi imaju nekoliko igrača koje bi svatko poželio. A Thomas Vernoux igrač je kakvog nema u svijetu vaterpola. Bez njega bi bili 40 posto slabiji".

Apsolutno se ništa nije promijenilo mjesec dana kasnije. Osim što je Vernoux još - bolji! Majstor, a još mu je 21 godina, zabio je Mađarima pet golova, uključujući i pobjednički tri sekunde prije kraja s osam metara. Ukupno 22. u pet utakmica na turniru!

- Mađarima je onako, ‘hladno' dao 5 komada. ‘Izbušio’ je sve suparnike ovdje i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Da ne spominjem Bodegasa koji je prije 10-ak godina kada je Italija postizala vrhunske rezultate, on baš bio njihov prvi centar. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija. Zato ćemo Vernouxa sigurno udvajati jer rekao sam da njega jedan čovjek ne može čuvati. On igra obranu, napad, ulazi kao drugi centar i on je sigurno danas među pet najboljih na svijetu, a vjerujem da će za koju godinu biti rijetko viđena igračka marka u planetarnom pogledu. Mlad je, potentan, potpuno je posvećen vaterpolu. Mi ćemo ga zatvoriti sigurno dupliranjem, nećemo mu dopustiti nikakav prostor. Jasno, to otvara prostor nekim drugim igračima za šut, ali bolje netko drugo nego on - dodao je Tucak.

Imaju Francuzi još jednog velikog aduta osim Vernouxa. Taj adut je na klupi i taj se adut zove Vjekoslav Kobešćak. Na papiru pomoćnik, ali zapravo onaj koji crta akcije i objašnjava igračima, sve na tečnom francuskom! Ali, ako Vjeko u dušu zna svoje igrače iz Juga, onda i oni znaju i kakve će on poteze povući. Vjeko je koautor najvećeg francuskog uspjeha u povijesti. Sljedeći će, vjerujemo, ostaviti za neke druge prilike.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ovo je strašno velika stvar za francuski vaterpolo, odjeknulo je dosta jako u Francuskoj, stigle su čestitke i iz nekih vladinih tijela, s najviših razina. Ovaj rezultat će, vjerujem, još malo promijeniti budućnost francuskog vaterpola - vjeruje Kobešćak, koji je na klupi Francuza zadnje dvije i pol godine.

- Hrvatska je uz Italiju momčad koja nama najmanje odgovara. To su dvije reprezentacije s kojima Francuska nije uspjela doći ne samo do povoljnog rezultata, nego ni blizu. Hrvatska ima velik broj igrača, puno ‘oružja’ i teško je onda obratiti pozornost na sve. Centri će uvijek donijeti 10-ak igrača više, imaju vratara koji je trenutačno najbolji na svijetu i vanjsku liniju koja je vrhunska, jednako desno, kao i lijevo. Žuvela dobiva na zrelosti, Vukičević ima dimenziju više promjenom strane, Burić je ‘X-faktor’ i na sve dolazi Loren koji vodi igru i kojeg je načelno nemoguće zaustaviti. Protiv takve Hrvatske je teško igrati, ali to ne znači da se mi ne nadamo i da nećemo probati.

U jednoj bismo stvari, pak, samo malo prepravili Kobešćaka. Nije baš posve ni istina da Francuska nije došla ni blizu Hrvatskoj. Sjećamo se jako dobro Olimpijskih igara u Rio de Janeiru, gdje su nas u skupini pobijedili 9-8. Nije nam baš na ponos, ali u toj utakmici angažman nije bio kakav bi trebao biti. Bila je to jedina pobjeda Francuza u 22 utakmice dosad.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Uz Kobešćaka imaju Francuzi, štoviše, još malo hrvatskog štiha, splitskog! Ljevoruki Duje Živković od 10. mjeseca života živio je u Francuskoj, gdje je tada igrao njegov otac Renato Živković. Igrao je kratko i za hrvatsku reprezentaciju, na turnirima FINA kupa, ali i sam je jednom rekao da se osjeća Francuzom jednako kao i Hrvatom. Da zna Marseljezu poput Lijepe naše.

- Svi znamo gdje je Francuska bila prije nekoliko godina i gdje smo sada, kako smo se dignuli. Ovo je fantastičan rezultat. Nama je jednostavno trebala jedan pobjeda protiv velikih momčadi kako bismo potvrdili ono što jesmo, da smo postali velika momčad. Konkurentni za medalju. Hrvatska? Naravno da mislimo da možemo, jasno da ćemo ići na pobjedu, ali ako možemo igrati s Mađarima, nadam se da možemo i protiv Hrvata - poručio je Duje.

Imamo i mi još aduta. Uz kapetana Ivana Krapića, u Francuskoj godinama igra Ante Vukičević, u najboljem francuskom klubu Marseilleu, gdje mu je suigrač Vernoux.

- Mislim da je ovdje sedam igrača iz Marseillea, s potpisom igre našeg trenera Kobešćaka. Znamo na čemu on inzistira, a onda i kako se za njih pripremiti. Sve se vrti oko Vernouxa koji je pokretač cijele njihove igre i energije. Najopasniji, svakako. Uz njega bih istaknuo iskusnog ljevaka Crousillata, jedan od njihovih najbitnijih igrača. Ne bih zanemario vratara Fontanija koji je imao odličan dan protiv Mađara te centar Bodegas.