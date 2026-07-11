Tuchel iznenađen: 'Mislio sam da Haaland voli pritisak, čudno'

Uoči četvrtfinalnog dvoboja Engleske i Norveške u Miamiju, Haaland je medijima poručio da 'postoji vrlo mala vjerojatnost' da će Norveška pobijediti i da bi 'sav pritisak trebalo prebaciti na Englesku'.

Izbornika Engleske, Thomasa Tuchela, ti su komentari iznenadili.

- Začudio sam se što je Erling to rekao jer sam uvijek mislio da on voli pritisak i da ga takve situacije motiviraju. Mi volimo pritisak, ne trošim ni minutu na razmišljanje o tome tko je favorit - poručio je izbornik, dodavši da zna kako se Norveška interno priprema za pobjedu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Haalandova skromna retorika u potpunoj je suprotnosti s njegovim učinkom na terenu, sedam golova u prva četiri nastupa, a pobjedom nad Engleskom mogao bi izjednačiti rekorde Jamesa Rodrigueza i Gerda Müllera po broju golova na jednom Mundijalu.

Norveški izbornik Stale Solbakken dodao je da 'na Engleskoj leži veći pritisak', no kad utakmica krene 'igrači ne razmišljaju o pritisku, igra se 11 na 11'.