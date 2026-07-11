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PSIHOLOŠKE IGRE

Tuchel iznenađen: 'Mislio sam da Haaland voli pritisak, čudno'

Piše Bruno Lukas,
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Tuchel iznenađen: 'Mislio sam da Haaland voli pritisak, čudno'
Foto: Paul Childs/REUTERS
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Erling Haaland pokušao je sav pritisak uoči četvrtfinala prebaciti na Englesku izjavivši da je 'vrlo mala vjerojatnost' norveške pobjede, što je iznenadilo izbornika Thomasa Tuchela

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Uoči četvrtfinalnog dvoboja Engleske i Norveške u Miamiju, Haaland je medijima poručio da 'postoji vrlo mala vjerojatnost' da će Norveška pobijediti i da bi 'sav pritisak trebalo prebaciti na Englesku'.

Izbornika Engleske, Thomasa Tuchela, ti su komentari iznenadili.

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- Začudio sam se što je Erling to rekao jer sam uvijek mislio da on voli pritisak i da ga takve situacije motiviraju. Mi volimo pritisak, ne trošim ni minutu na razmišljanje o tome tko je favorit - poručio je izbornik, dodavši da zna kako se Norveška interno priprema za pobjedu.

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Foto: DANIEL COLE

Haalandova skromna retorika u potpunoj je suprotnosti s njegovim učinkom na terenu, sedam golova u prva četiri nastupa, a pobjedom nad Engleskom mogao bi izjednačiti rekorde Jamesa Rodrigueza i Gerda Müllera po broju golova na jednom Mundijalu.

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Norveški izbornik Stale Solbakken dodao je da 'na Engleskoj leži veći pritisak', no kad utakmica krene 'igrači ne razmišljaju o pritisku, igra se 11 na 11'.

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