Engleska se jedva provukla u osminu finala! Kongo je šokirao rano, a Kane preokrenuo, dok se BBC raspisao o spornom penalu koji je zapalio raspravu
Tuchel ljutito bacao bocu vode uz teren, a nekadašnji golman uvjeren: To je stopostotni penal
Engleska je teže od očekivanog došla do pobjede i plasmana u osminu finala Svjetskog prvenstva. Momčad Thomasa Tuchela šokirao je DR Kongo golom u 7. minuti, a afrička reprezentacija držala je vodstvo sve do preokreta Engleza na pogon Harryja Kanea. Kapetan engleske momčadi bio je dvostruki strijelac, u 75. i 86. minuti susreta. Međutim, engleski mediji najviše su pažnje pri analizi davali situaciji iz 43. minute kada je Kane pao u kaznenom prostoru Konga, ali sudac Adham Mohammad iz Jordana ostao je nijem na njegov pad.
Sudačka odluka jordanskog suca nije prošla nezamijećeno u studiju BBC-a gdje je bivši engleski nogometaš Alan Shearer kritizirao tu odluku.
- To je za mene trebao biti penal. Golman je donio odluku, ne može se povući, mora ući u kontakt. Sve što napadač treba je prvi dodirnuti loptu, a Harry Kane je to uspio. Nakon toga imate svako pravo ući u golmana ako je dovoljno nepromišljen da tako izleti - izjavio je.
Za bivšeg engleskog golmana Paula Robinsona situacija je bila za svirati čisti penal.
- Ako Engleska izgubi, o ovome će se dugo pričati jer je ovo stopostotni penal. Harry Kane inicira kontakt, ali kontakt postoji. On je vrlo pametan, vrlo iskusan i ulazi u golmana. Golman se obvezao na tu akciju - rekao je tijekom prijenosa.
Kongo je šokirao Engleze golom već u 7. minuti, a vodstvo su držali sve do 75. minute. Izbornik Thomas Tuchel žestoko je reagirao na rano primljeni gol te je ljutito počeo bacati boce vode uz teren. Fotografije pogledajte OVDJE.
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