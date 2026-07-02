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IZBORNIK ENGLESKE

Tuchel: Napišite djeci isprike za školu, SP je svake četiri godine!

Piše HINA,
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Tuchel: Napišite djeci isprike za školu, SP je svake četiri godine!
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Foto: IMAGO/Edmund Wong/IMAGOSPORT
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Engleski izbornik poručio je roditeljima da djecu puste budnu za noćni ogled s Meksikom i napišu ispričnicu za školu. Kaže da se škola ponavlja, a Svjetsko prvenstvo ne i Englezima treba podrška svih

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Izbornik Engleske Thomas Tuchel pozvao je engleske roditelje da puste svoju djecu da ostanu budna kako bi gledali noćnu utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.

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Engleska će utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika igrati u Mexico Cityju u nedjelju navečer u 1 sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Kako izvještava BBC, roditelji su u dilemi hoće li pustiti svoju djecu da gledaju utakmicu, jer ljetni praznici još nisu počeli.

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Foto: Peter Dovgan/UK Sports Pics Ltd/SIPA

Na pitanje o poruci roditeljima, Tuchel je rekao: "Napišite ispriku za školu i neka gledaju. Uvijek će biti škole, ali Svjetsko prvenstvo se igra svake četiri godine. Neka gledaju. Za četiri dana imamo veliku utakmicu, trebamo podršku svih, posebno djece", rekao je Tuchel.

Engleska se sinoć plasirala u osminu finala turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je u preokretom pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1.

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