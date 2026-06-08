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Tuchel o engleskoj zvijezdi: Ne znam starta li, ima konkurenciju

Piše HINA,
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Tuchel o engleskoj zvijezdi: Ne znam starta li, ima konkurenciju
Foto: Jim Rassol/REUTERS

Engleski izbornik šokirao je "otočku" javnost izborom igrača za Svjetsko prvenstvo te je kod kuće ostavio velika imena. Sada je najavio kako u je u veznom redu velika konkurencija te zvijezda Reala možda bude na klupi

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Thomas Tuchel, izbornik Engleske koja je prvi protivnik Hrvatske na SP-u, istaknuo je da Judea ‌Bellinghama očekuje velika konkurencija za mjesto u početnoj postavi. 

"Da, očekuje ga velika konkurencija. Uloge se uvijek mogu promijeniti, ali trenutno imamo 14 ili 15 ​potencijalnih startera i on je među njima", odgovorio je Tuchel na novinarski upit. 

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Foto: Lee Smith/REUTERS

Engleski izbornik napomenuo je da ga raduje forma veznjaka Real Madrida nakon ozljede koju je pretrpio u veljači i zbog koje je pauzirao pet tjedana. "On izgleda dobro na treninzima. Mislim da mu je pauza zbog ozljede išla na ruku, jer sada je gladan povratka na teren",  dodao je Tuchel.

U kvalifikacijama za SP Bellingham je nastupio u četiri utakmice, a playmaker Aston Ville ​Morgan Rogers u svih osam. Englezi se pripremaju na Floridi, a u subotu su u prijateljskoj utakmici pobijedili Novi Zeland s 1-0 pogotkom Harryja Kanea. U srijedu ih očekuje posljednja pripremna utakmica, a protivnik im je Kostarika.

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