Tuchel: Opet ta Hrvatska...

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente rekao je u četvrtak da je Španjolskoj cilj osvajanje Lige nacija, natjecanja u kojem će igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

- Cilj nam je osvojiti ga. Kažem to uz svo poštovanje prema ostalim momčadima koje su jako snažne, ali naš cilj uvijek mora biti natjecati se s mišlju da ga osvojimo - izjavio je De la Fuente u Bruxellesu nakon ždrijeba Lige nacija.

Španjolska, aktualni prvak Europe, prošle sezone je izgubila u finalu na penale od Portugala, a godinu prije ga je osvojila na penale protiv Hrvatske.

- To je iznimno prestižno natjecanje, jako bitno, a naša odgovornost što predstavljamo Španjolsku traži od nas borbu do kraja - izjavio je De la Fuente.

Foto: Benoit Tessier

Rekao je da je skupina s Engleskom, Hrvatskom i Češkom teška.

- Engleska, Hrvatska ili Češka tražit će od nas našu najbolju verziju. Malo vrijedi govoriti vani, to se mora pokazati na terenu. Vrlo smo sretni što smo ovdje i što se natječemo u ovako zahtjevnom natjecanju - izjavio je u obraćanju medijima.

Izbornik Engleske Thomas Tuchel također je rekao da je to "teška i konkurentna skupina".

- Opet Hrvatska, igramo s njom na Svjetskom prvenstvu. Ali tako je kako je.

Hrvatska i Engleska odmjerit će prvo snage u lipnju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, pa se opet dva puta sučeliti u Ligi nacija koja počinje u rujnu.

Foto: Benoit Tessier

- Htjeli smo kompetitivnu grupu jer želimo igrati s najboljima i vidjeti gdje smo, a to smo i dobili - rekao je Tuchel.

Na pitanje do kuda Engleska može doći rekao je da će se "natjecati za polufinale i finale".

- Naravno, u svakom natjecanju u kojem sudjelujemo sanjamo velike snove i vjerujemo u sebe, ali bit će teško - poručio je.