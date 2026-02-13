Obavijesti

Sport

Komentari 5
REAKCIJE IZBORNIKA

Tuchel: Opet ta Hrvatska...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Tuchel: Opet ta Hrvatska...
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Španjolska juriša na osvajanje Lige nacija u teškoj skupini s Hrvatskom, Engleskom i Češkom! Luis de la Fuente i Thomas Tuchel spremni za izazov

Admiral

Izbornik španjolske nogometne reprezentacije Luis de la Fuente rekao je u četvrtak da je Španjolskoj cilj osvajanje Lige nacija, natjecanja u kojem će igrati u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Češkom.

- Cilj nam je osvojiti ga. Kažem to uz svo poštovanje prema ostalim momčadima koje su jako snažne, ali naš cilj uvijek mora biti natjecati se s mišlju da ga osvojimo - izjavio je De la Fuente u Bruxellesu nakon ždrijeba Lige nacija.

Španjolska, aktualni prvak Europe, prošle sezone je izgubila u finalu na penale od Portugala, a godinu prije ga je osvojila na penale protiv Hrvatske.

- To je iznimno prestižno natjecanje, jako bitno, a naša odgovornost što predstavljamo Španjolsku traži od nas borbu do kraja - izjavio je De la Fuente.

UEFA Nations League Draw
Foto: Benoit Tessier

Rekao je da je skupina s Engleskom, Hrvatskom i Češkom teška.

- Engleska, Hrvatska ili Češka tražit će od nas našu najbolju verziju. Malo vrijedi govoriti vani, to se mora pokazati na terenu. Vrlo smo sretni što smo ovdje i što se natječemo u ovako zahtjevnom natjecanju - izjavio je u obraćanju medijima.

Izbornik Engleske Thomas Tuchel također je rekao da je to "teška i konkurentna skupina".

- Opet Hrvatska, igramo s njom na Svjetskom prvenstvu. Ali tako je kako je.

Hrvatska i Engleska odmjerit će prvo snage u lipnju na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, pa se opet dva puta sučeliti u Ligi nacija koja počinje u rujnu.

UEFA Nations League Draw
Foto: Benoit Tessier

- Htjeli smo kompetitivnu grupu jer želimo igrati s najboljima i vidjeti gdje smo, a to smo i dobili - rekao je Tuchel.

Na pitanje do kuda Engleska može doći rekao je da će se "natjecati za polufinale i finale".

- Naravno, u svakom natjecanju u kojem sudjelujemo sanjamo velike snove i vjerujemo u sebe, ali bit će teško - poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026