Teška skupina, teška uvodna utakmica protiv Hrvatske, koja je bila najbolje rangirana momčad iz drugog pota, rekao je engleski izbornik
Tuchel se pribojava Hrvatske: 'Oni su redoviti sudionici polufinala, vrhunski su...'
Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi ponovno je spojio stare znance. Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini L, a prvi protivnik bit će joj Engleska. Reakcija engleskog izbornika Thomasa Tuchela nakon ždrijeba u Washingtonu otkrila je ogroman respekt prema "vatrenima", a u razgovoru sa Zlatkom Dalićem priznao je da nije nimalo sretan takvim raspletom.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Uz Hrvatsku i Englesku, u skupini se nalaze još Gana i Panama. Iako su Englezi na papiru veliki favoriti, Tuchel je odmah spustio loptu na zemlju.
- Teška skupina, teška uvodna utakmica protiv Hrvatske, koja je bila najbolje rangirana momčad iz drugog pota. Oni su vrhunska ekipa, deseti na svijetu i redoviti sudionici finala i polufinala. Odmah na početku čeka nas težak protivnik i izazov - rekao je Tuchel za talkSPORT.
Tuchel je naglasio kako se nijedan protivnik ne smije podcijeniti.
- Gana iz četvrtog pota redovito je na Svjetskim prvenstvima, a igrači poput Semenya i Kudusa igraju u Premier ligi i imaju puno kvalitete. Panama je pomalo nepoznanica, ne znamo puno o njima sada, ali znat ćemo sve do lipnja - dodao je.
Da Tuchelove riječi nisu bile samo kurtoazija, potvrdio je i izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić, koji je otkrio detalje njihovog razgovora neposredno nakon ždrijeba.
- Ni Thomas Tuchel nije bio zadovoljan. Rekao mi je: 'Hrvatska je momčad za četvrtfinale, a ne za prvu utakmicu'. Nismo imali sreće na početku ždrijeba - prenio je Dalić riječi svog engleskog kolege.
Ovo je najveći mogući kompliment za Hrvatsku, koji pokazuje da nas Englezi vide kao momčad sposobnu za velike stvari, a ne kao protivnika za lagano zagrijavanje.
Koliko ozbiljno Tuchel shvaća skupinu, a pogotovo Hrvatsku, pokazuje i njegova najava da će možda promijeniti plan pripremnih utakmica. Engleska je imala dogovorene dvoboje s Japanom i Urugvajem, no sada to više nema smisla.
- Moramo možda razmisliti dvaput jer u skupini nemamo ni azijsku ni južnoameričku momčad. Moram vidjeti ima li više smisla potražiti druge opcije kako bismo se bolje pripremili - objasnio je Tuchel, jasno dajući do znanja da će tražiti protivnike koji stilom igre sliče Hrvatskoj i Gani.
Engleski mediji, poput The Athletica, također su s velikim poštovanjem analizirali Hrvatsku. Opisuju nas kao nogometno čudo s obzirom na omjer broja stanovnika i uspjeha. Kao ključnog čovjeka i dalje vide neuništivog Luku Modrića, za kojeg predviđaju da će na ovom prvenstvu, svom petom u karijeri, doći do nevjerojatne brojke od 200 nastupa za reprezentaciju. Uz njega, tu su i Kovačić, Perišić, Kramarić i Budimir kao nositelji igre.
Sraz Hrvatske i Engleske bit će repriza polufinala iz Rusije 2018., kada su "vatreni" slavili nakon produžetaka. S Panamom su Englezi također igrali na tom prvenstvu i deklasirali ih 6-1. Sada nas čeka nova priča, a sudeći po reakcijama, Englezi nas se s pravom pribojavaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+