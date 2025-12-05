Tuchel se pribojava Hrvatske: 'Oni su redoviti sudionici polufinala, vrhunski su...'

Ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi ponovno je spojio stare znance. Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u skupini L, a prvi protivnik bit će joj Engleska. Reakcija engleskog izbornika Thomasa Tuchela nakon ždrijeba u Washingtonu otkrila je ogroman respekt prema "vatrenima", a u razgovoru sa Zlatkom Dalićem priznao je da nije nimalo sretan takvim raspletom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Hrvatska ušla u 'skupinu smrti': Zahtjevan ždrijeb za 'vatrene', Gana pokvarila planove Dalića! | Video: 24sata/reuters

Uz Hrvatsku i Englesku, u skupini se nalaze još Gana i Panama. Iako su Englezi na papiru veliki favoriti, Tuchel je odmah spustio loptu na zemlju.

Njemački strateg na klupi "Gordog Albiona" nije skrivao da je priželjkivao lakši start turnira. Prva utakmica, 17. lipnja u Dallasu ili Torontu, bit će odmah pravi ispit.

- Teška skupina, teška uvodna utakmica protiv Hrvatske, koja je bila najbolje rangirana momčad iz drugog pota. Oni su vrhunska ekipa, deseti na svijetu i redoviti sudionici finala i polufinala. Odmah na početku čeka nas težak protivnik i izazov - rekao je Tuchel za talkSPORT.

Tuchel je naglasio kako se nijedan protivnik ne smije podcijeniti.

- Gana iz četvrtog pota redovito je na Svjetskim prvenstvima, a igrači poput Semenya i Kudusa igraju u Premier ligi i imaju puno kvalitete. Panama je pomalo nepoznanica, ne znamo puno o njima sada, ali znat ćemo sve do lipnja - dodao je.

Da Tuchelove riječi nisu bile samo kurtoazija, potvrdio je i izbornik "vatrenih" Zlatko Dalić, koji je otkrio detalje njihovog razgovora neposredno nakon ždrijeba.

- Ni Thomas Tuchel nije bio zadovoljan. Rekao mi je: 'Hrvatska je momčad za četvrtfinale, a ne za prvu utakmicu'. Nismo imali sreće na početku ždrijeba - prenio je Dalić riječi svog engleskog kolege.

Ovo je najveći mogući kompliment za Hrvatsku, koji pokazuje da nas Englezi vide kao momčad sposobnu za velike stvari, a ne kao protivnika za lagano zagrijavanje.

Koliko ozbiljno Tuchel shvaća skupinu, a pogotovo Hrvatsku, pokazuje i njegova najava da će možda promijeniti plan pripremnih utakmica. Engleska je imala dogovorene dvoboje s Japanom i Urugvajem, no sada to više nema smisla.

- Moramo možda razmisliti dvaput jer u skupini nemamo ni azijsku ni južnoameričku momčad. Moram vidjeti ima li više smisla potražiti druge opcije kako bismo se bolje pripremili - objasnio je Tuchel, jasno dajući do znanja da će tražiti protivnike koji stilom igre sliče Hrvatskoj i Gani.

Engleski mediji, poput The Athletica, također su s velikim poštovanjem analizirali Hrvatsku. Opisuju nas kao nogometno čudo s obzirom na omjer broja stanovnika i uspjeha. Kao ključnog čovjeka i dalje vide neuništivog Luku Modrića, za kojeg predviđaju da će na ovom prvenstvu, svom petom u karijeri, doći do nevjerojatne brojke od 200 nastupa za reprezentaciju. Uz njega, tu su i Kovačić, Perišić, Kramarić i Budimir kao nositelji igre.

Sraz Hrvatske i Engleske bit će repriza polufinala iz Rusije 2018., kada su "vatreni" slavili nakon produžetaka. S Panamom su Englezi također igrali na tom prvenstvu i deklasirali ih 6-1. Sada nas čeka nova priča, a sudeći po reakcijama, Englezi nas se s pravom pribojavaju.