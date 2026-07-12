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VELIKA KONTROVERZA

Tuchel spomenuo Hrvatsku nakon spornog gola Engleske: Vidjeli smo, čip sve registrira

Piše Domagoj Vugrinović,
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Tuchel spomenuo Hrvatsku nakon spornog gola Engleske: Vidjeli smo, čip sve registrira
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Nisam govorio o patnji. Nikad nisam. Danas smo si jako, jako otežali život. Rezultat je fantastičan. U polufinalu smo. Nevjerojatno je, ali nisam zadovoljan učinkom, u svakom smislu, rekao je izbornik Engleske

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Engleska je nakon velike drame i produžetaka pobijedila Norvešku 2-1 u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva te izborila polufinale. Momčad Thomasa Tuchela gubila je nakon gola Andreasa Schjelderupa u 36. minuti, ali ju je Jude Bellingham s dva gola odveo među četiri najbolje reprezentacije turnira. Bellingham je najprije u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela zabio za 1-1, a zatim je u 93. minuti pokupio odbijanac i pogodio za engleski preokret.

Utakmicu su, međutim, obilježile i dvije kontroverzne situacije. Prva se dogodila u akciji koja je prethodila engleskom izjednačenju. Norvežani su tvrdili da je lopta nakon ispucavanja vratara Ørjana Nylanda pogodila kabel kamere iznad terena i zbog toga promijenila putanju. Lopta je zatim došla do Elliota Andersona, koji je pokrenuo akciju iz koje je Bellingham zabio za 1-1. Situaciju pogledajte OVDJE.

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Norveški igrači odmah su prosvjedovali kod suca Clémenta Turpina i pokazivali prema nebu, ali pogodak je priznat. Da je utvrđeno da je lopta pogodila kabel, igra bi morala biti prekinuta i nastavljena sudačkim podbacivanjem. Druga sporna situacija dogodila se u drugom poluvremenu, kada je Norveškoj poništen pogodak za 2-1. Torbjørn Heggem zabio je glavom, ali je gol nakon VAR provjere poništen zbog prekršaja Erlinga Haalanda u napadu. Situacija možete je pogledati OVDJE

Thomas Tuchel nakon utakmice osvrnuo se na situaciju s kabelom i pritom spomenuo Hrvatsku. Engleski izbornik podsjetio je na utakmicu Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala, kada je Hrvatskoj u završnici poništen pogodak Joška Gvardiola jer je čip u lopti registrirao dodir Igora Matanovića, nakon čega je dosuđeno zaleđe Marija Pašalića.

- Postoji čip u lopti koji može registrirati je li bilo dodira s kosom, kao što znamo s utakmice Hrvatska - Portugal. Tako da bi moralo biti registrirano i ovo. Ja nisam vidio nikakav dodir.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Tuchel nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi, iako je Engleska izborila polufinale.

- Nisam govorio o patnji. Nikad nisam. Danas smo si jako, jako otežali život. Rezultat je fantastičan. U polufinalu smo. Nevjerojatno je, ali nisam zadovoljan učinkom, u svakom smislu - rekao je izbornik Engleske.

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Bellingham je nakon utakmice istaknuo karakter momčadi i poručio da je Engleska pokazala da zna preživjeti teške trenutke.

- Pokazali smo karakter. Čak i kada je izgledalo da stvari ne idu u našu korist, uspjeli smo se sabrati i pobijediti. Nema veze igramo li 90 ili 120 minuta, dat ćemo sve od sebe. Odigrali smo sjajno, ponosan sam na sebe. Ovo je pobjeda za sve nas, za našu zemlju - rekao je Bellingham.

Kada su ga novinari pitali za Tuchelovu izjavu o slaboj izvedbi, veznjak Reala nije želio ulaziti u polemiku s izbornikom.

- Ma, ne znam što reći... Teško je biti na terenu i igrati ovakvu utakmicu, pa zato želim čestitati dečkima koji su sudjelovali u ovoj pobjedi - zaključio je Bellingham.

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Norway v England
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Norveški izbornik Ståle Solbakken bio je vrlo emotivan nakon poraza. Njegova je reprezentacija ostavila snažan dojam, ali nije uspjela napraviti posljednji korak prema povijesnom polufinalu.

- Jako mi je žao zbog mojih igrača, ali ovo je razina vrhunskog sporta koja je ili sjajna ili okrutna, ovisno o tome kako ste prošli - rekao je Solbakken pa dodao:

- Ovo je najviša razina nogometa i mi smo, nakon 20 minuta “u grču”, odigrali utakmicu u kojoj su dečki pokazali da su heroji nacije. Ne znam kako da ih više pohvalim - zaključio je Solbakken.

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