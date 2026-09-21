Tuchel u problemu! Uoči susreta s Hrvatskom otpala mu zvijezda

Engleska bi uoči gostovanja kod Hrvatske u Ligi nacija mogla ostati bez nekoliko važnih igrača. Izbornik Thomas Tuchel gotovo sigurno neće moći računati na Chelseajeva ofenzivca Colea Palmera (24), koji bi zbog zdravstvenih problema trebao propustiti predstojeće reprezentativno okupljanje. Pod upitnikom su i dvojica nogometaša Manchester Uniteda, Marcus Rashford i Kobbie Mainoo.

Palmerov izostanak predstavlja neugodan udarac za Engleze, posebno zato što se mladi nogometaš tek nedavno vratio u reprezentaciju. Tuchel ga nije uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo 2026., a dobrim igrama na početku nove sezone ponovno je zaslužio poziv. Engleski mediji navode da bi Palmer zbog lakše ozljede mišića i potrebe za smanjenjem opterećenja trebao preskočiti sve četiri utakmice Lige nacija koje Englesku očekuju tijekom rujna i listopada.

Chelseajev ofenzivac odlično je otvorio sezonu. U sedam nastupa u svim natjecanjima zabio je četiri gola i upisao dvije asistencije, a u pet utakmica na terenu je proveo svih 90 minuta. Cijeli je susret odigrao i u petak, kada je Chelsea izgubio od Brentforda 3-0.

Činilo se da je Palmer napokon ostavio iza sebe zdravstvene probleme koji su ga pratili tijekom prošle sezone. Zbog ponavljajuće ozljede prepona često je izbivao s terena, a ni sam nije skrivao koliko mu je teško palo razdoblje u kojem nije mogao igrati potpuno spreman.

Palmer je u ranijem razgovoru za Sky Sports priznao da se zbog približavanja Svjetskog prvenstva vraćao na teren i onda kada to možda nije trebao. Nakon oporavka promijenio je pristup treninzima kako bi smanjio mogućnost ponavljanja ozljede. Iako je početkom nove sezone istaknuo da se fizički osjeća bolje nego dugo vremena, novi zdravstveni problem mogao bi ga ponovno udaljiti od reprezentacije. Posljednji nastup za Englesku upisao je u ožujku protiv Japana, a dosad je u 14 reprezentativnih utakmica postigao dva gola.