TOTTENHAM U PROBLEMIMA

Tudor 'divljao' nakon poraza: Smiješno je ne dosuditi faul kod prvog gola Fulhama. Varanje je

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ian Walton/REUTERS

Nedostaje nam kvalitete kada napadamo, nedostaje nam kvalitete za postizanje gola, nedostaje nam u sredini za trčanje i nedostaje nam u stražnjem dijelu da ne primimo gol, kaže trener Tottenhama

Tottenham Igora Tudora izgubio je u gostima kod Fulhama 2-1, a hrvatski se trener nakon utakmice obrušio na suce utakmice. Zasmetao mu je prvi gol Fulhama u sedmoj minuti. 

Hrvatski trener smatra da je trebao biti dosuđen prekršaj nad njegovim igračem. 

- Smiješno je ne dosuditi prekršaj, jer su posljedice prevelike. Nije to mali prekršaj na sredini terena, to je gol nakon toga. Jimenez nije razmišljao o lopti, razmišljao je o tome kako varati. Dakle, prevario je igrača guranjem i oni su postigli gol. To je varanje i tu je prekršaj - govorio je Tudor na press konferenciji nakon utakmice. 

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ipak, hrvatski trener priznao je i da njegovoj momčadi nedostaje mnogo stvari da bi rezultati bili bolji.

- Nismo bili dobri, nedostajalo nam je svega. Napada i obrane. Fulham je bio puno bolji. Ovdje postoje problemi, veliki problemi. Nedostaje nam kvalitete kada napadamo, nedostaje nam kvalitete za postizanje gola, nedostaje nam u sredini za trčanje i nedostaje nam u stražnjem dijelu da ne primimo gol. Dakle, nevjerojatna situacija. Nevjerojatno. 

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U četvrtak Tottenham dočekuje Crystal Palace i ta je utakmica označena kao vrlo važna za "pijetlove".

- Ne moramo razmišljati o ispadanju, ne zato što se ne može dogoditi, već zato što se moramo usredotočiti na razvoj mentaliteta kao momčadi, koncentracije, fizičkog stanja - rekao je i dodao da ne razmišlja o mogućem ispadanju iz lige, već samo o svakoj sljedećoj utakmici. 

Tudor je izgubio prve dvije utakmice na klupi Tottenhama, a momčad iz Londona sada je 16. sa 29 bodova. 

