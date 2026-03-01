Tudor 'divljao' nakon poraza: Smiješno je ne dosuditi faul kod prvog gola Fulhama. Varanje je

Tottenham Igora Tudora izgubio je u gostima kod Fulhama 2-1, a hrvatski se trener nakon utakmice obrušio na suce utakmice. Zasmetao mu je prvi gol Fulhama u sedmoj minuti.

Hrvatski trener smatra da je trebao biti dosuđen prekršaj nad njegovim igračem.

- Smiješno je ne dosuditi prekršaj, jer su posljedice prevelike. Nije to mali prekršaj na sredini terena, to je gol nakon toga. Jimenez nije razmišljao o lopti, razmišljao je o tome kako varati. Dakle, prevario je igrača guranjem i oni su postigli gol. To je varanje i tu je prekršaj - govorio je Tudor na press konferenciji nakon utakmice.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ipak, hrvatski trener priznao je i da njegovoj momčadi nedostaje mnogo stvari da bi rezultati bili bolji.

- Nismo bili dobri, nedostajalo nam je svega. Napada i obrane. Fulham je bio puno bolji. Ovdje postoje problemi, veliki problemi. Nedostaje nam kvalitete kada napadamo, nedostaje nam kvalitete za postizanje gola, nedostaje nam u sredini za trčanje i nedostaje nam u stražnjem dijelu da ne primimo gol. Dakle, nevjerojatna situacija. Nevjerojatno.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

U četvrtak Tottenham dočekuje Crystal Palace i ta je utakmica označena kao vrlo važna za "pijetlove".

- Ne moramo razmišljati o ispadanju, ne zato što se ne može dogoditi, već zato što se moramo usredotočiti na razvoj mentaliteta kao momčadi, koncentracije, fizičkog stanja - rekao je i dodao da ne razmišlja o mogućem ispadanju iz lige, već samo o svakoj sljedećoj utakmici.

Tudor je izgubio prve dvije utakmice na klupi Tottenhama, a momčad iz Londona sada je 16. sa 29 bodova.