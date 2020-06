Tudor eliminirao Eduoka! Kršio klupsku disciplinu, nije prvi put

Nakon katastrofalne utakmice i poraza protiv Varaždina (2-3), Hajduk ide na noge Lokomotivi u borbi za Europu. A trener Igor Tudor je s popisa putnika izostavio Nigerijca Samuela Eduoka (26)

<p><strong>Hajduk </strong>je upravo objavio popis putnika za Zagreb gdje će sutra od 21 sat odigrati utakmicu protiv <strong>Lokomotive</strong>. na popisu putnika nema <strong>Samuela</strong> <strong>Eduoka </strong>(26)<strong> </strong>uz objašnjenje kako je on prekršio klupsku disciplinu.</p><p>Iz Hajdukovog teksta ne razaznaje se jasno o čemu je riječ, no neslužbeno doznajemo kako se Nigerijac jutros nije pojavio na obaveznom zajedničkom doručku u restoranu na stadionu te kako mu to nije prvo kršenje klupske discipline. Očito je Tudoru prekipjelo i nije više spreman tolerirati ponašanje najskupljeg igrača u svlačionici koji ni iz bliza ne opravdava svoj status.</p><p>Eduok nije u glavi očito koncentriran na ono što Tudoru treba protiv Lokomotive i zbog toga je izostavljen iz momčadi, a kakva će mu biti budućnost, još nije poznato.</p>