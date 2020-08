Tudor uoči otvaranja: Moramo dati plaće, a napuniti budžet...

<p>Radili smo praktički kao da sezona nije ni završila. Dva tjedna rada i već je utakmica. Vidimo da je Istra u nekim problemima, što nama ne smije značiti ništa u smislu da moramo ući maksimalno nevezano za protivnika. Gledat ćemo prvenstveno sebe da budemo najbolji mogući u ovom trenutku. Imamo nekih izostanaka, što već znate, pogotovo u ofenzivi, tražit ćemo najbolja moguća rješenja, rekao je <strong>Igor Tudor </strong>u najavi prve utakmice nove sezone koju <strong>Hajduk </strong>otvara u nedjelju protiv <strong>Istre 1961</strong> na Poljudu (17:55).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk predstavio novi dres</strong></p><p>Bez publike.</p><p>- Nije uopće upitno da ovo nije isti sport s navijačima i bez. To nije samo moje mišljenje, nego svih trenera i ljudi u sportu, ali trebamo se prilagoditi tome i čekati kad će doći bolja vremena. Svi bismo voljeli da ima publike jer je naša prednost domaćeg terena veća nego kod drugih klubova. </p><p>Hajduk i dalje nije zatvorio prijelazni rok, ali barem jest poziciju desnog boka odlaskom Josipa Juranovića. Iz Red Bull Salzburga stigao je<strong> Darko Todorović.</strong></p><p>- To svakodnevno komuniciramo ja, <b>Ivan</b> i <b>Mario</b>, zajedno s <b>Harijem</b> i <b>Juricom</b>. Imamo ideju koja je vezana s mogućnostima. Želja i mogućnost nisu jedno te isto. Nastojimo se pojačati, a istodobno razmišljati o održivosti kluba. Klub mora dati plaće, a istovremeno i napuniti budžet. To su teme svakodnevne. Nadam se da će se u skoro vrijeme dogoditi i nešto konkretno po tom pitanju. Po mom mišljenju smo već doveli dva dobra igrača na poziciji <b>Juranovića</b> i napadača. Tražimo ofenzivnijeg veznog koji može zabiti gol i napraviti višak te još jednog napadača. Tražimo igrače koji će donijeti golove, uskočiti odmah u prvih 11 i napraviti kvalitativni iskorak.</p><p>Hoćete li igrati sa četvoricom u zadnjoj liniji?</p><p>- Mi smo završili tri utakmice s četvoricom u zadnjoj liniji. Meni se činilo da to igračima paše više, to treba respektirati i ne biti isključiv. Uvijek sam mišljenja da igrači rade razliku na terenu, a sistem i stil može pomoći ili odmoći u ograničenoj mjeri.</p><p>S posudbe se iz Mađarske vratio <strong>Adam Gyurcso</strong>, no dojam je kao da ga se u Splitu žele riješiti.</p><p>- On je tu, kandidira za utakmicu. To je zasad to - završio je Tudor.</p>