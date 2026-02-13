Obavijesti

JEDAN OD KANDIDATA

Tudor preuzima Tottenham?!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Tudor je posljednji trenerski angažman imao u Juventusu kojeg je vodio do 27. listopada prošle godine, a prije toga je vodio i Hajduk, Udinese, Hellas Veronu, Marseille, Lazio…

Igor Tudor mogao bi preuzeti Tottenham, prenosi insajder Mateo Moretto. Isti izvor navodi da su klub i hrvatski trener već uspostavili inicijalne kontakte. 

"Pijetlovi" su otpustili Thomasa Franka zbog loših rezultata ove sezone, a Danac ih je ostavio na 16. mjestu Premier lige sa pet bodova više od 18. West Hama. 

Ipak, treba reći kako se nekoliko imena povezivalo s Tottenhamom nakon što je Frank dobio otkaz. Kao mogući novi treneri spominjali su se Roberto De Zerbi, Robbie Keane, Marco Rose i Edin Terzić. 

