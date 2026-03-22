Tudor razjasnio konfuziju koja je postala viralna: 'Sada ga više ne zovem Alan, nego Arne...'

Trener Tottenhama Igor Tudor našao se u središtu pozornosti svjetskih medija nakon što je snimka s Anfielda postala viralna, no hrvatski stručnjak sada je u svom stilu objasnio što se zapravo dogodilo i nasmijao novinare. Naime, hrvatskog trenera uhvatile su kamere prije početka utakmice s Liverpoolom na Anfieldu. Tudor je pozdravio čovjeka koji je izgledao kao Arne Slot, trener Liverpoola, potapšao ga po ramenu i zagrlio, a ovaj je bio iznenađen kada je Hrvat došao do njega. Kasnije se konfuzija raščistila te je otkriveno da je riječ o Alanu Dixonu, jednom od članova osoblja Tottenhama. Cijela situacija dogodila se pri izlasku iz tunela na Anfieldu.

Tjedan dana kasnije, nakon što je njegova momčad odigrala 1-1 na Anfieldu i zatim pobijedila Atletico Madrid 3-2 u Ligi prvaka, Tudor je konačno razjasnio situaciju. Hrvatski trener objasnio je da mu je sin javio da je hit na društvenim mrežama u Hrvatskoj.

- Moj sin ima 20 godina i javio mi je da mi se u Hrvatskoj svi smiju zbog greške koju sam napravio. Pitao sam ga o kojoj greški je riječ. Objasnio mi je, pa sam ga pitao zna li tko je taj tip. Kada je rekao da ne zna, otkrio sam mu da je to Alan Dixon, s kojim provodim cijele dane - izjavio je Tudor i pojasnio:

- Onako sam mu se javio dok je stajao kod moje klupe na Anfieldu jer sam se šalio. Ako pogledate snimku situacije, vidjet će te da ga dotaknem s leđa s jedne strane, a dođem mu s druge. I onda kada se on okrenuo, nasmijao sam se.

Todor je naglasio kako je ovaj potez postao praksa između njih dvojice, a za Dixona ima i nadimak.

- I sada to prije utakmica radimo namjerno. Više ga ne zovem Alan, nego Arne - zaključio je Tudor.