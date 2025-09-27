Tudor uoči derbija protiv Jurića: Nismo mi najbolji prijatelji...

Allianz Stadion večeras od 18 sati bit će poprište derbija 5. kola Serie A. U izravnom dvoboju sastaju se Juventus i Atalanta, momčadi iz samog vrha ljestvice, Juventus je drugi, a Atalanta peta. Dodatnu težinu ogledu daje činjenica da će s klupa obje momčadi voditi hrvatski treneri, Splićani Igor Tudor i Ivan Jurić, dugogodišnji kolege i prijatelji.

Juventus je sezonu otvorio čvrsto i neporaženo. Tudorova momčad već je ostvarila spektakularnu pobjedu protiv Intera (4-3) te izborila remi u golijadi s Borussijom Dortmund u Ligi prvaka. Remi protiv Verone (1-1) pokazao je da Bianconeri još traže veću konzistentnost, no na domaćem terenu imaju niz od šest uzastopnih ligaških pobjeda i žele ga produljiti na sedmu. Tudor za ovaj susret vraća Bremera u obranu, dok je Francisco Conceição i dalje upitan zbog sitnih problema. U napadu se dvoumi između Dušana Vlahovića, Jonathana Davida i Loisa Opende. Vlahović se istaknuo ulascima s klupe, David češće dobiva početne minute, a Openda pruža dodatnu širinu napadačkom arsenalu.

Atalanta je nakon slabijeg starta i poraza od PSG-a u Ligi prvaka (0-4) pronašla pravu formu. Jurićeva momčad nadigrala je Torino s uvjerljivih 3-0, a Nikola Krstović postigao je dva gola. Charles De Ketelaere i Ademola Lookman također su dali važan doprinos, iako Jurić još ne može računati na ozlijeđene Scamacceu, Edersona, Scalvinija i Kolašinca. Atalanta u Torino stiže s nizom koji ulijeva samopouzdanje. U posljednjih 11 prvenstvenih ogleda protiv Juventusa izgubila je samo jednom, a na Allianz Stadionu ne zna za poraz u sedam uzastopnih gostovanja.

Na konferenciji za medije Tudor je naglasio težinu koju nosi ova utakmica.

- Imali smo dva dana odmora prije nego što smo se okrenuli Atalanti. Od utorka radimo s velikom odlučnošću i intenzitetom. Ova utakmica je između dviju momčadi koje igraju Ligu prvaka, dakle utakmica na najvišoj razini. Ljetos smo ih pobijedili u prijateljskom ogledu, ali to sutra ne znači ništa. Morat ćemo igrati pažljivo i ne ostavljati im prostor koji znaju iskoristiti.

Govorio je i o stanju u momčadi.

- Conceição se ne osjeća najbolje i procijenit ćemo sutra. Zhegrova radi na tome da se vrati u formu. Jako sam zadovoljan s Vlahovićem do sada. Imamo puno opcija u napadu, što je dobro za momčad. I David i Openda su dobre opcije i sve ih bolje upoznajemo iz dana u dan. Andrea je poseban igrač, vidi nogomet drugačije od većine i može igrati na najvišoj razini.

O kolegi Juriću Tudor je govorio s posebnim poštovanjem, ali ipak je istaknuo kako nemaju tako blisku povezanost.

- Nismo najbolji prijatelji, ali smo prijatelji. Ima svoje vrijednosti i specifičan stil treniranja. Fantastičan je i pomalo podcijenjen kroz karijeru. Uvijek je ostvarivao sjajne stvari koje su ostale podcijenjene. Prošle godine je imao dvije neobične situacije. Sada vodi klub u Ligi prvaka tako da je prepoznat.

Ivan Jurić također je istaknuo koliko cijeni protivnika.

- Bit će to teška utakmica. Igramo protiv jake momčadi, koja je već pokazala svoju kvalitetu kad smo ih susreli u predsezoni. Juventus ima puno rješenja, imaju i brzinu i tehniku. Morat ćemo biti besprijekorni, brzi u posjedu i čvrsti u obrani.

Dodao je i kako je zadovoljan učinkom Atalante u posljednjim utakmicama.

- Žao mi je zbog bodova koje smo ispustili protiv Pise, jer to je bila utakmica koju smo mogli dobiti. No, nakon toga ekipa je počela zabijati. Dobro smo odigrali posljednje dvije utakmice i na tome želimo graditi dalje.