Tudor uoči Jadranskog derbija: To više nije ona moćna Rijeka...

Nije tajna da je Fran Tudor na izlaznim vratima Hajduka, na ljeto mu istječe ugovor, a nema naznaka da će ga produžiti. U nekim ranijim prilikama to bi značilo i mnogo 'zle krvi', pritisaka da se ugovor potpiše, prijetnji seljenjem na tribine..., no za sada je dojam da Tudor i Hajduk surađuju i da će sve tako i završiti.

- Razgovarao sam s ljudima u klubu, svjesni smo i jedni i drugi situacije, vidjet ćemo kako će se dalje razvijati, i koja je najbolja opcija za obje strane. Neće biti smak svijeta ni ako odem, ali ni ako ostanem – kaže Tudor.

Tudora gledaju tri kluba iz Italije i Francuske, informacije govore da bi ga rado vidjeli u svojim redovima, ali uz uvjet da dođe kao slobodan igrač na ljeto, što bi značilo da će ostati do ljeta, uz nekakav financijski aranžman s Hajdukom. Je li to najbliže istini?

- Za sada nema ništa konkretno, pa vam ne mogu ništa konkretnije ni reći. Pokušavam se što manje zamarati transferom, koncentriran sam samo na treninge i utakmice, a kad bude nešto konkretno, klub će me obavijestiti. Do tada sam tu, treniram i radim...

Nakon pobjeda nad Osijekom i Lokomotivom navijači traže nastavak dobrih igara i osvajanja bodova, a čeka vas Rijeka. Možete li nastaviti niz?

- Dobro igramo, osjećamo se moćno, nikoga se ne bojimo... Istina je, nije to više ona Kekova moćna Rijeka, imaju problema s ozljedama, ali oni su uvijek težak protivnik. Očekujem tešku utakmicu kao i svaku do sada, nastojat ćemo pružiti dobar nogomet, te izboriti pobjedu, i nova tri boda... Dobili smo dva konkurenta za Europu, čekaju nas još dva, nadamo se da ćemo do kraja izboriti plasman u Europu, zašto ne, napraviti i korak više... S Rijekom smo dva puta ove sezone remizirali, veseli nas dobra igra, zadovoljni smo kako izgledamo na terenu, i zašto ne željeti nastaviti u istom ritmu...

Protiv Rijeke ste debitirali još dok je trener bio Goran Vučević?

- Uf, užasno je brzo prošlo tih, evo, skoro već 4 godine. Imam puno utakmica u nogama, ali osjećaj se nije nimalo promijenio. Treniram i čekam svaku svoju priliku, još sam mlad, tek su mi 23, još je ispred mene dosta dobrog nogometa.

U dresu Hajduka odigrali ste već 127 utakmica, hoćete li dočekati i jubilarnu 150.?

- Vidjet ćemo, nadam se da hoću, pa makar u 'drugom mandatu', kad se jednom vratim na Poljud.

Kakva je suradnja s Juranovićem, prijatelji ste, ali i konkurenti za poziciju u momčad?

- Najvažnije je da bodrimo jedan drugoga..., pa i Josipa Bašića ako uđe u konkurenciju. Jedna smo momčad, bodrimo se i razmišljamo pozitivno, ne gledamo jedan na drugoga kao konkurenta, nego kao dio momčadi i nastojimo pomoći. To nam pomaže da budemo bolji i pomognemo momčadi.