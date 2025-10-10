Juventus uoči susreta Srbije i Albanije šokirao susjede. Poslali su poruku na albanskom jeziku

Nogometa reprezentacija Srbije u subotu u Leskovcu igra jedan od najvažnijih utakmi a kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Albanije. Taj će dvoboj gotovo sigurno odlučiti tko će osvojiti drugo mjesto u skupini i izboriti baraž. Orlovima treba pobjeda, dok bi Albancima i remi bio dovoljan jer trenutačno imaju bod više od Srbije.

Napetost uoči susreta dodatno je porasla nakon iznenađujuće objave Juventusa. Talijanski velikan, za koji nastupa srpski napadač Dušan Vlahović, oglasio se dan prije utakmice i to na albanskom jeziku. Povod nije bio dvoboj Srbije i Albanije, nego njihov nogometaš Edon Zhegrova, koji nastupa za reprezentaciju Kosova u susretu protiv Slovenije.

"Sretno, Edone! Sa svojom reprezentacijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo”, poručili su iz Juventusa na albanskom. Objavu su mnogi povezali s predstojećim mečom u Leskovcu i ocijenili kao zanimljiv tajming uoči politički i sportski osjetljivog dvoboja.

Reprezentacija Albanije u petak stiže u Niš izravnim letom iz Tirane. Ondje će boraviti pod strogim sigurnosnim mjerama, potpuno izolirana do polaska na utakmicu. Policija će ih pratiti tijekom cijelog boravka u Srbiji, od dolaska na aerodrom do hotela i treninga na stadionu u Leskovcu. Na dan utakmice hotel će biti zatvoren, a igračima neće biti dopušten izlazak prije odlaska na stadion.